Julen Lopetegui vindt na Real Madrid-debacle nieuwe club in LaLiga

Julen Lopetegui is de nieuwe trainer van Sevilla, zo maakt de club uit Andalusië dinsdagochtend bekend. De trainer, die in het recente verleden coach was van Real Madrid en de nationale ploeg van Spanje, tekent voor drie jaar bij Sevilla. Lopetegui zal woensdagochtend gepresenteerd worden en zijn verhaal doen tegenover de verzamelde pers.

Lopetegui volgt Joaquín Caparrós op. Laatstgenoemde trainer, die tijdens het afgelopen seizoen de ontslagen Pablo Machin opvolgde, lijdt aan chronische leukemie en zal zijn plaats afstaan aan Lopetegui. Caparrós had tot het einde van het seizoen een contract als trainer van Sevilla, dat nu dus snel een opvolger in huis heeft gehaald met Lopetegui.

De aanstelling van de oud-doelman geldt niet als een verrassing, daar verschillende media de komst van de Bask al aankondigden. Lopetegui was eerder jarenlang werkzaam bij Real Madrid, de Spaanse voetbalbond en FC Porto. In 2016 werd Lopetegui bondscoach van Spanje en wist hij met zijn ploeg indruk te maken door veel goede resultaten te boeken.

Lopetegui werd echter vlak voor het WK ontslagen door de voetbalbond, aangezien Real al had vermeld dat de trainer na het toernooi bij de Koninklijke aan de slag zou gaan. Bij de Spaanse grootmacht stelde Lopetegui echter teleur en werd hij na een paar maanden ontslagen. Sinds oktober 2018 zat hij zonder club, maar nu strijkt hij neer bij Sevilla, dat afgelopen seizoen als zesde eindigde in LaLiga.