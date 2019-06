Onverwachte wending lijkt in het voordeel te spreken van Neymar

Neymar werd onlangs beschuldigd van verkrachting, maar het valt te betwijfelen of de vrouw in kwestie de waarheid spreekt. Een van de advocaten van de vrouw heeft besloten het zogenaamde slachtoffer niet meer bij te staan. Volgens Braziliaanse media heeft de advocaat zich teruggetrokken, omdat de vrouw tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd.

De vrouw zou eerst aan de politie hebben verteld dat ze tijdens een seksuele escapade op 15 mei in een hotel in Parijs is mishandeld, waarna ze aan de media heeft gezegd dat ze is verkracht door Neymar. De advocaat meldt dat hij de vrouw niet meer gaat helpen, omdat ze haar versie van het verhaal heeft veranderd en onbetrouwbare verklaringen heeft afgelegd. Mogelijk wacht de vrouw in kwestie juist een straf vanwege valse beschuldigingen.

De advocaat stelt dat de vrouw heeft verteld dat de seks met wederzijds instemmen was gebeurd, maar dat Neymar tijdens de daad agressief werd. De entourage van de vrouw heeft daarna contact gezocht met het kamp-Neymar om een deal te bewerkstelligen, maar men was niet geïnteresseerd. Inmiddels zouden er berichten zijn gelekt tussen de vrouw en de advocaat die aantonen dat de vrouw doelbewust een slaatje probeert te slaan uit deze kwestie.

'“We moeten dit naar de media doorspelen en zijn loopbaan beëindigen. Hij heeft me geslagen en verkracht. Advocaat: Rustig. We gaan een zaak aanspannen. “Ik ben boos. Ik had hem moeten vermoorden toen ik de kans kreeg.” Hij zal gestraft worden. Maar je moet weten dat zo'n juridisch gevecht lang gaat duren. “Ik zou zelfs de jongens van PCC erbij betrekken (grote criminele organisatie in Brazilië, red.). Daar moet je geen eens grappen over maken.'

De vader van Neymar heeft wederom benadrukt dat zijn zoon onschuldig is. Neymar senior verdedigt de keuze om de pikante WhatsApp-gesprekken tussen zijn zoon en de vrouw met de buitenwereld te delen. “We hadden geen keus, hij moest zichzelf snel verdedigen. We wisten van de chantage, maar we hadden niet verwacht dat ze naar de politie zou stappen. Zij wilde hem, koste wat kost. Toen hij op 16 mei haar weer zag, zag Neymar dat ze alles opnam met een telefoon.”

Bondscoach Tite steunt Neymar. “We moeten niet oordelen voordat alle feiten op tafel liggen. Er zijn nog geen antwoorden op al onze vragen, de tijd zal het leren. Ik zal er altijd voor hem zijn als hij iets wil bespreken met mij. We zullen hem, waar we kunnen, zo goed mogelijk helpen”, aldus de keuzeheer van Brazilie, die zijn ploeg momenteel voorbereidt op de Copa América.