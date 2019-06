Van Persie beleeft unicum en ziet ‘muur’ verdwijnen: ‘Dit heb ik nooit gehad’

Robin van Persie en Giovanni van Bronckhorst hebben afscheid genomen van Feyenoord. Eerstgenoemde heeft een punt achter zijn loopbaan gezet, terwijl de trainer na enkele succesvolle jaren heeft besloten om het voorlopig rustig aan te doen. In een dubbelinterview met Feyenoord Magazine staat het tweetal stil bij het 'einde van een tijdperk'.

“De afgelopen achttien maanden zijn best uniek geweest, als je naar onze samenwerking kijkt”, zegt Van Persie. “Giovanni en ik hebben vaak voor of na de wedstrijden contact gehad over het team, maar ook over dagelijkse dingen, het leven of een privé-situatie. Het is uniek dat een trainer zich zo openstelt. Ik stond als speler middenin het team, maar kreeg aan de andere kant ook mee wat er in het hoofd van Giovanni omging en wat erbij komt kijken om trainer te zijn bij Feyenoord."

“Het was voor mij heel leerzaam om constant in die twee werelden te zitten, dat was een heel leuk proces”, aldus Van Persie. Van Bronckhorst is blij dat hij de oud-aanvaller wat kon bijleren. De trainer wist dat de topscorer van Oranje in de toekomst mogelijk als coach aan de slag wil. “Als ik dan voor ogen had hoe we in een bepaalde wedstrijd gingen spelen, gingen we soms bij elkaar zitten en vroeg ik hem: Hoe zou jij het doen? Als hij dan met een antwoord kwam, ging ik bewust doorvragen, dat leverde leuke gesprekken op.”

“Leuk, maar ook leerzaam en daardoor bijzonder”, reageert Van Persie. “Ik heb eerder met trainers een open band gehad, maar nooit op deze manier. Heel veel trainers hebben toch een soort muurtje om zich heen, maar Giovanni niet. Samen met de rest van de technische en medische staf heeft Giovanni ook echt meegedacht met mij om ervoor te zorgen dat ik op mijn leeftijd en in mijn situatie zo fit mogelijk was.”