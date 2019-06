AZ-speler prijkt op voorpagina Tuttosport en lijkt alternatief voor Mário Rui

In de zoektocht naar een nieuwe linksback is Torino uitgekomen bij AZ. Volgens Tuttosport denkt de club uit de Serie A aan de komst van Thomas Ouwejan. De talentvolle verdediger prijkt dinsdag op de voorpagina van de Italiaanse sportkrant.

Tuttosport meldde vorige week nog dat trainer Walter Mazzarri aan voorzitter Urbano Cairo om de komst van Napoli-linksback Mário Rui had gevraagd. De 28-jarige Portugees international is op het tweede plan geraakt in Napels. Torino zou derhalve een bod van dertien miljoen euro voorbereiden op de linksback.

Ouwejan wordt echter gezien als een goedkoper alternatief. Toch zal AZ hem niet zomaar laten vertrekken, daar de 22-jarige verdediger een doorlopend contract heeft. In mei vorig jaar zette Ouwejan zijn handtekening onder een contract tot medio 2022 in Alkmaar. De afgelopen twee seizoenen mocht hij zich vaste basisspeler noemen in de ploeg van trainer John van den Brom. De afgelopen voetbaljaargang kwam Ouwejan tot 31 competitiewedstrijden, waarin hij 2 keer trefzeker was.

In februari van dit jaar gaf Ouwejan in een interview met Voetbal International aan dat hij open staat voor een zomers vertrek bij AZ. “Ik zal AZ echt niet zomaar inruilen voor iets anders. Maar net als iedere andere profvoetballer streef ik ernaar mezelf op een steeds hoger niveau te testen. Dat kan bij een grotere club in Nederland zijn of in het buitenland. De Bundesliga lijkt me geweldig, het Duitse voetbal spreekt me erg aan, in alle opzichten”, aldus Ouwejan eerder dit jaar. “Komende zomer zou een mooi moment kunnen zijn voor een volgende stap. Maar dan moet het echt een goede club zijn met een duidelijk plan.”