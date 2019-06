‘Nee, hij heeft het niet over een transfer, hij zit nu goed bij Ajax’

Noussair Mazraoui heeft een memorabel seizoen achter de rug. De rechtsback annex middenvelder werd een basiskracht bij Ajax, pakte met zijn ploeg de dubbel en werd met zijn club pas in de halve finale van de Champions League uitgeschakeld. Neef Yassine is blij dat Mazraoui tot Talent van het Jaar is uitgeroepen, daar de Marokkaans international vroeger nooit werd gezien als hét talent.

“Talent had hij wel, maar hij was wel altijd een buitenbeentje. Dat is nu wel anders. Wij hoopten dat hij het ver zou schoppen, natuurlijk. Maar vaak was het met de hakken over de sloot. Dan ga je wel denken: gaat hij het wel halen? Maar zelf gaf hij nooit op”, zegt Yassine in gesprek met Ajax Showtime. De familie bleef Mazraoui steunen, vooral bij tegenslagen.

“Als hij ’s nachts tijdens de Ramadan ging hardlopen, dan liepen wij met hem mee. We deden het voor hem, omdat hij altijd keihard werkte. Het is ook het enige wat wij konden doen. Ik kan moeilijk tegen de trainers zeggen: stel hem op”, aldus Yassine, die heeft genoten van Mazraoui in de Champions League. “Die goal tegen Bayern München was het mooiste moment. Vroeger als kleine jongens was Bayern voor ons dé club. Op pleintjes en op FIFA speelden wij met Bayern. En dan een paar jaar later scoor je daar tegen ze. Het was heel gaaf.”

Verschillende spelers van Ajax worden in verband gebracht met een uitgaande transfer. Mazraoui, die nog tot medio 2022 vastligt, lijkt deze zomer bij de Amsterdamse club te blijven. “Nee, hij heeft het niet over een transfer. Hij praat daar niet over. Niet zo van: ik wil daar of daar spelen. Hij zit nu goed bij Ajax. Maar Ajax is niet het eindstation”, aldus Yassine.