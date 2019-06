‘Luis Suárez wil nog niet meewerken aan stunt en negeert lucratief contract’

Luis Suárez heeft een lucratieve aanbieding ontvangen van David Beckham, zo meldt Catalunya Radio. De Engelse oud-voetballer is momenteel druk in de weer met Inter Miami FC, dat in 2020 toetreedt tot de Major League Soccer. Beckham wil als boegbeeld hoge ogen gooien met zijn ploeg en hoopt te kunnen stunten met de komst van de spits van Barcelona.

Suárez is op de hoogte gebracht van de plannen van Inter Miami FC en Beckham, een van de drijvende krachten achter de nieuwe club. De Uruguayaan zou voor vier jaar kunnen tekenen, maar Suárez heeft aangegeven dat hij voorlopig nog geen transfer wil maken. De spits sluit een toekomstige overstap naar Inter Miami FC, zoals in de winterstop, echter niet bij voorbaat uit.

Suárez wil zich eerst richten op de Copa América dat deze zomer plaatsvindt, waarna hij naar verluidt gretig is om het nieuwe seizoen te beginnen bij Barcelona. De 32-jarige Suárez kan na zijn dienstverband nog één groot en lucratief contract tekenen, zo beredeneert Esport3 op basis van de leeftijd van de aanvaller. De routinier ligt nog tot de zomer van 2021 vast in het Camp Nou.

De aanvaller, eerder actief bij Nacional, FC Groningen, Ajax en Liverpool, speelt sinds medio 2014 voor Barcelona. De 106-voudig international speelde sindsdien 246 wedstrijden voor de Catalaanse grootmacht, met 177 doelpunten en 96 assists tot gevolg. Suárez heeft tot op heden vijftien prijzen gewonnen met Barcelona, waaronder de Champions League in 2015.