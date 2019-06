Huis familie Nouri wordt verbouwd: ‘Ze willen hem thuis verzorgen’

Ajax heeft het dossier-Nouri volledig afgehandeld, zo laat Willem Vissers maandagavond weten bij Veronica Inside. De journalist van de Volkskrant meldt dat de familie van Abdelhak Nouri zich volledig kan richten op het herstel van de Ajacied en daarbij worden zij gesteund door Ajax.

Twee jaar nadat de middenvelder in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in Oostenrijk ligt hij nog altijd in het ziekenhuis. Het is de bedoeling dat hij binnenkort terugkeert naar zijn ouderlijk huis. “Ze zijn nu het huis aan het verbouwen, omdat ze hem thuis willen verplegen", meldt Vissers, die in contact staat met de familie Nouri.

Over de situatie van Nouri is niet veel bekend. "Hij is laag in bewustzijn, heet dat. Of hij iemand herkent? Ze laten er weinig over los, maar hij schijnt af en toe wel te reageren", aldus Vissers. "Als er een bekende aan zijn bed zit, glimlacht hij soms. Dat vertellen ze. Maar ja, de kans dat hij ooit nog bij kennis komt, is niet zo groot.”

In augustus vorig jaar gaf de familie Nouri een groot interview aan de NOS. Daarin vertelden zij dat ze werken in wisseldiensten, zodat er dag en nacht iemand aanwezig is bij Nouri. Hij wordt gewassen en af en toe in een rolstoel gezet. "Dat is puur omdat hij niet beweegt. Hij is bedlegerig. Hij kan niet op eigen kracht zijn lichaam bewegen. Alleen zijn hoofd", vertelde Abderrahim Nouri.