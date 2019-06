Adam Maher gaat niet het geld achterna en weigert zeer lucratieve aanbieding

Adam Maher heeft zich verbonden aan FC Utrecht, de club waar John van den Brom vanaf komend seizoen de scepter zwaait. De middenvelder vertrok transfervrij bij AZ en besloot zijn trainer te volgen naar de Domstad. In gesprek met De Telegraaf laat de vijfvoudig Oranje-international weten dat hij niet voor het geld heeft gekozen.

Maher had bij de Alkmaarders een goede band met Van den Brom en besloot de coach achterna te gaan richting Utrecht. “Ik kon zeker vijf, zes keer meer verdienen in het buitenland, maar op dit moment zie ik mezelf niet achter het geld aangaan”, aldus Maher, die erkent dat het 'natuurlijk' leuk is als je goed kunt verdienen.

“Maar uiteindelijk zijn het plezier in het voetbal en het goede gevoel dat je bij een club hebt belangrijker voor mij. Je kunt nog zo veel verdienen, maar als je niet gelukkig bent en het niet naar je zin hebt bij een club dan is dat toch niks waard.” Maher blikt ook terug op zijn overstap van AZ naar PSV. In Eindhoven heeft Maher nooit voor lange tijd kunnen imponeren.

“De overstap van AZ naar PSV is een keuze die ik weer zou maken als de situatie zich zou herhalen. Maar uiteindelijk komen er dingen op je pad die je niet in de hand hebt. Als je niet meer aan spelen toekomt, gaat dat ten koste van je plezier. En dat is voor mij het belangrijkste in het voetbal. Op basis van de ervaringen uit het verleden, kijk je nu naar het complete plaatje”, besluit Maher.