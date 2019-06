‘Gestaakt duel met Feyenoord Onder-19 was voor clubleiding Ajax de druppel’

Binnen Ajax is met opluchting gereageerd op het vertrek van operationeel directeur Rutger Arisz. De club maakte maandag middels een persbericht bekend dat Arisz per 1 juli vertrekt, terwijl De Telegraaf meldde dat de directeur op non-actief is gesteld. De krant doet dinsdag een boekje open over incidenten die Ajax heeft doen besluiten om Arisz de laan uit te sturen.

In de editie van dinsdag wordt Arisz 'een mismatch' genoemd en wordt beschreven hoe hij van meerdere dossiers een puinhoop maakte. Hij kende een valse start met een slecht georganiseerde reis naar de finale van de Europa League in 2017. Door chaos op Schiphol liepen sponsoren, genodigden en ereleden vertraging op en arriveerden sommigen tot hun woede pas vlak voor de aftrap in het stadion voor de eindstrijd tegen Manchester United.

De naamsverandering van de Amsterdam ArenA naar Johan Cruijff ArenA duurde bijzonder lang, wat tot veel irritatie leidde bij de club, supporters en familie Cruijff. Van het 'dossier-Nouri' werd Arisz uiteindelijk afgehaald, nadat de clubleiding tijdens een persconferentie moest erkennen dat er op het veld in Oostenrijk medische fouten waren gemaakt bij de behandeling van Abdelhak Nouri. Arisz speelde bovendien een rol in het vertrek van financieel directeur Jeroen Slop. Het tweetal had een hoogoplopend conflict.

Nadat Ajax zich eind vorig jaar in Athene plaatste voor de knock-outfase van de Champions League, ging hij tegen het advies van de politie in door wél de stad in te gaan. Het geplande feest was juist om veiligheidsredenen afgeblazen. 'De Telegraaf is in het bezit van een brief, waar in detail misdragingen van de operationeel directeur in een nachtelijke uitgaansgelegenheid zijn beschreven. Zakelijke relaties van Ajax hebben het verhaal van die nacht bevestigd en aanwezigen benadrukten dat Arisz dronken was', schrijft de krant.

Arisz maakte tevens een slechte beurt door de supporters in Lissabon niet te bezoeken, nadat hun hotel na het duel met Benfica bestormd werd door fans van de Portugese topclub. Hij gaf de voorkeur aan een activiteit met sponsoren. De slechts organisatie rond het gestaakte kampioensduel van Ajax Onder-19 met Feyenoord Onder-19 was voor de Raad van Commissarissen de druppel die de emmer deed overlopen.