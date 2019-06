‘Loonsverhoging van 3.250 euro per wedstrijd lonkt voor Oranje Leeuwinnen’

De KNVB maakte maandag bekend dat de commerciële vergoedingen van de Oranje Leeuwinnen voor de periode van 2019 tot 2021 naar een ‘substantieel hoger niveau’ worden getild. In de periode van 2021 tot 2023 wordt de vergoeding doorgetrokken tot aan het niveau van de mannen van het Nederlands elftal. De bond deed echter geen uitspraken over de hoogte van die vergoeding.

De Telegraaf weet te melden dat de vergoeding die de internationals uit de ploeg van bondscoach Ronald Koeman krijgen, momenteel liefst vijf keer hoger is dan die van de dames. De spelers van Koeman krijgen volgens de krant een commerciële vergoeding van 4.000 euro per wedstrijd, terwijl de dames van bondscoach Sarina Wiegman genoegen moeten nemen met 750 euro per duel. Beide bedragen zijn bruto. De nieuwe overeenkomst gaat na het WK in Frankrijk in en loopt door tot en met het EK van 2021 in Engeland.

Rondom iedere wedstrijd van het Nederlands elftal wordt door sponsoren het portretrecht van de internationals afgekocht. Op deze manier kunnen de sponsoren inhaken op prestaties, door bijvoorbeeld foto's te verwerken in advertenties. Bij langlopende campagnes of activiteiten rond een eindtoernooi worden speciale deals gesloten, die los staan van de standaard commerciële vergoedingen. Daarnaast zijn de premies van de mannen tijdens eindtoernooien substantieel hoger dan van de vrouwen, daar de premies van de FIFA hoger zijn.

De KNVB hoopt dat in de toekomst ook externe vergoedingen als televisiegelden en prestatiebonussen worden verhoogd. De FIFA heeft het prijzengeld op het aanstaande WK in Frankrijk omhoog gebracht. In 2015 was er 13 miljoen euro te verdelen onder de deelnemers, terwijl dat bedrag nu verhoogd is naar ruim 26 miljoen euro. Dat bedrag is echter een schijntje vergeleken met de vergoeding die de wereldvoetbalbond voor het WK in Rusland bij de mannen beschikbaar stelde. Vorig jaar bedroeg de totale prijzenpot circa 350 miljoen euro. Wereldkampioen Frankrijk ontving een premie van ongeveer 34 miljoen euro.

"Wij zijn heel tevreden met de nieuwe afspraken en kijken met een goed gevoel terug op de gesprekken met de KNVB”, reageerde Vivianne Miedema namens de spelersraad. "Het is echt mooi dat we op deze manier met elkaar een grote stap kunnen zetten naar een gelijkwaardige waardering voor zowel mannen als vrouwen die uitkomen voor Oranje. Het is daarnaast niet alleen een mooie erkenning voor ons als huidige groep, we hopen ook dat we hierdoor deuren openen voor de toekomstige Oranje-speelsters, net als eerdere generaties op hun manier de weg voor ons hebben geplaveid.”