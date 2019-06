‘Ajax heeft lak aan 'herenakkoord' en haalt talent weg bij Feyenoord'

Ajax vangt het vertrek van twee talenten uit de eigen jeugdopleiding op met de komst van Steven van der Sloot en Ar'jany Martha. Beide talenten komen over vanuit Rotterdam. Van der Sloot, een zeventienjarige rechtsback, wordt weggehaald bij Feyenoord, terwijl de zestienjarige buitenspeler Martha de overstap maakt vanuit Sparta Rotterdam, zo meldt De Telegraaf.

Ajax was op zoek naar een nieuwe rechtsback nadat de vijftienjarige Solomon Bonnah Owusu besloot te vertrekken. Volgens BILD kiest hij voor een overstap naar RB Leipzig en ontvangen de Amsterdammers een opleidingsvergoeding van 130.000 euro. Van der Sloot is volgens de krant zijn vervanger. Het Feyenoord-talent maakte deel uit van de selectie van Oranje Onder-17 die onlangs Europees kampioen werd.

Feyenoord is allesbehalve blij met het vertrek van Van der Sloot naar aartsrivaal Ajax. De club uit Rotterdam, die Van der Sloot in 2015 overnam van ADO Den Haag, heeft directeur voetbalzaken Marc Overmars geconfronteerd met het gentlemen’s agreement dat tussen Nederlandse topclubs staat. 'Feyenoord heeft daarop als antwoord gekregen dat Ajax daar 'op dit moment geen rekening mee houdt' en elke speler inlijft die het wil hebben', schrijft de krant.

In de ‘veranderagenda’ van de Eredivisie is een herenakkoord opgenomen, waarin staat dat grote clubs zich zullen onthouden van het 'actief benaderen van jonge talentvolle spelers' van elkaar. Als dit toch wordt gedaan, al dan niet op initiatief van de speler zelf, moet er een vergoeding van 35.000 euro per opleidingsjaar betaald worden. Het herenakkoord treedt echter pas in werking vanaf 2021.

Martha komt over van Sparta Rotterdam, de club waarmee Ajax sinds kort een samenwerkingsverband heeft. De aanvaller is het eerste product vanuit die samenwerking en vult het vertrek van Dillon Hoogewerf op. Laatstgenoemde maakte onlangs bekend dat hij naar Manchester United verkast. Zowel Martha als Van der Sloot tekent voor drie jaar op De Toekomst.