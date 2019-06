TZ en BILD komen maandagavond met tegenstrijdig nieuws voor Peter Bosz

Bayer Leverkusen heeft een bod van negentig miljoen euro van Bayern München op Kai Havertz afgeslagen, zo meldt TZ maandagavond. Volgens de krant uit München ligt het bod 'ver boven de marktwaarde' van Havertz, die wordt geschat op 65 miljoen euro, maar wil de werkgever van Peter Bosz voorlopig toch niet meewerken aan een transfer. BILD verzekert echter dat er géén sprake is van een concreet bod.

De negentienjarige Havertz geldt als een van de grootste talenten van Duitsland. Met een totaal van 17 doelpunten en 4 assists in 34 duels leverde hij een belangrijke bijdrage aan het bereiken van de Champions League met Leverkusen. De tweebenige technicus, inzetbaar als centrale middenvelder of buitenspeler, is mede door het naderende vertrek van James Rodríguez in beeld bij Bayern München. De grootmacht is niet van plan om gebruik te maken van de koopoptie van 42 miljoen euro om de huurling definitief over te nemen van Real Madrid.

Havertz debuteerde op 9 september 2018 voor de nationale ploeg van Duitsland in een oefenwedstrijd tegen Peru (2-1 zege) en speelde later ook mee tegen Rusland (3-0 zege) en Servië (1-1). Hij is momenteel met de selectie van Duitsland in Venlo, ter voorbereiding op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Estland. De jongeling, die zeven keer scoorde voor Leverkusen in de laatste zeven competitieduels van het seizoen, heeft een contract tot de zomer van 2022 bij die Werkself.

De berichtgeving van TZ wordt tegengesproken door BILD: journalist Christian Falk van de grootste krant van Duitsland stelt dat Bayern is afgehaakt en volgend jaar pas een serieuze poging gaat doen om Havertz binnen te hengelen. Algemeen directeur Karl-Heinz Rummenigge liet onlangs al weten begrip te hebben voor sportief directeur Rudi Völler van Leverkusen, die Havertz wil behouden. "Als ik hem was, zou ik Havertz ook niet verkopen. Bij elke transfer zijn drie partijen betrokken. Als één partij 'nee' zegt, is het klaar."