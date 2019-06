De Limburger: Roda JC wendt absoluut doemscenario af

Roda JC Kerkrade lijkt voorlopig gered, zo weet De Limburger maandag te melden. Een groep ondernemers heeft namelijk een noodplan opgesteld om het dreigende faillissement van de club af te wenden. Volgens de regionale krant is multimiljonair Stijn Koster een van de initiatiefnemers van de reddingsactie..

De plannen worden alleen concreet als de gesprekken van uittredend eigenaar Frits Schrouff met een Mexicaanse investeerder mislukken. Maandag was nog niet duidelijk of de onderhandelingen al iets concreets hebben opgeleverd. Koster wordt bijgestaan door lokale ondernemers Bert Peels, Jan Baggen en Karel Bouckaert. Laatstgenoemde werkte de laatste tijd intensief samen met Harm van Veldhoven, algemeen en technisch directeur van Roda JC. Peels en Baggen maakten deel uit van 'G7', een groep ondernemers die onder aanvoering van Schrouff saneringen doorvoerde binnen de organisatie.

Volgens De Limburger zal Koster 'een substantiële financiële bijdrage' leveren. De reddingsactie heeft ook betrekking op de aanhang van de club uit de Keuken Kampioen Divisie. De actiegroep 'Samen zijn wij Roda JC' haalde middels een crowdfundingsactie al 160.000 euro op. Daarnaast richten de ondernemers zich op het begrotingstekort van 900.000 euro euro. De lokale politiek in Kerkrade gaf onlangs al als advies om een reservepotje te creëren.

Schrouff wil vanwege gezondheidsproblemen niet dagelijks meer met Roda JC bezig zijn. De vermogende zakenman stak de afgelopen jaren ongeveer twintig miljoen euro in de Limburgse club. Aleksei Korotaev, die twintig procent van de aandelen in handen heeft, kan door een rechtszaak in Dubai geen hulp bieden. Ook de plannen van Mikhail Ponomarev zijn van tafel geveegd. De Russische zakenman is werkzaam voor KFC Uerdingen en de UEFA wil niet dat investeerders met twee clubs tegelijk bezig zijn.