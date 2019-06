‘Ten Hag-protegé’ kan op eigen benen gaan staan in Eredivisie

De relatief onervaren Sjors Ultee geldt als een van de kandidaten om de nieuwe hoofdtrainer te worden van Fortuna Sittard, zo bevestigt algemeen directeur Ivo Pfennings maandagavond aan L1.Tot dusver was Ultee nergens actief als hoofdtrainer op profniveau: hij werkte als assistent bij FC Utrecht, FC Twente en Helmond Sport.

Fortuna, de nummer vijftien van het afgelopen Eredivisie-seizoen, zoekt een nieuwe trainer omdat René Eijer ondanks een doorlopend contract vertrekt. Ultee is niet de enige persoon die in beeld is, verzekert de directeur van de Limburgse club. "Er staan meer namen op onze lijst, maar dit is inderdaad een naam die is gevallen. Het is echter nog niet zo dat we rond zijn met een nieuwe trainer", benadrukt Pfennings.

Ultee heeft geen achtergrond als profvoetballer, 'maar staat er mede dankzij goede prestaties tijdens trainerscursussen goed op in de voetballerij', zo schrijft L1. Hij werd in 2014 assistent-trainer van FC Utrecht, na een periode als jeugdtrainer. Ultee was eerst rechterhand van Rob Alflen en daarna van Erik ten Hag. Door L1 wordt hij een protegé genoemd van de huidige trainer van Ajax.

In 2016 stapte hij over naar FC Twente en werd daar eveneens eerst jeugdtrainer en vervolgens assistent. Met Twente maakte Ultee de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie van dichtbij mee. Hij was assistent in het tijdperk van René Hake en Gertjan Verbeek, al was de samenwerking met Verbeek zeer beperkt. Na het ontslag van Verbeek vormde Ultee met Marino Pusic op interim-basis het trainersduo van Twente. Na de degradatie vertrok Ultee; in november 2018 werd hij opgepikt door Helmond Sport en ging hij weer samenwerken met Alflen.