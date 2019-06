‘Magnum opus’ van Ajax verovert Europa: ‘Dit was simpelweg buitengewoon’

Met de 0-2 zege van Liverpool op Tottenham Hotspur in de finale zaterdag is een spectaculair Champions League-seizoen ten einde gekomen. Magistrale en tegelijkertijd pijnlijke comebacks, de introductie van de VAR, grootmachten die capituleren en underdogs die zegevieren: het was voor veel voetbalfans een memorabel seizoen. Na afloop stellen verschillende media en experts hun ideale teams samen, maar geen enkele Champions League Team van het Jaar is onomstreden. De klacht van aardig wat Ajax-fans: waarom zo weinig pupillen van de stuntploeg van Erik ten Hag?

Ajax kende een zeer succesvol Champions League-seizoen. Na de kwalificatierondes in het begin van de voetbaljaargang wisten de Amsterdammers in Groep E, met tegenstanders AEK Athene, Benfica en Bayern München, de tweede plek te bemachtigen. Na de winterstop won Real Madrid in de heenwedstrijd van de achtste finale met 1-2 in Amsterdam, waardoor Ajax kansloos leek in de return. In het Santiago Bernabéu wist de ploeg van Erik ten Hag echter op spectaculaire wijze het tij te keren en de titelhouder met een 1-4 nederlaag uit het toernooi te knikkeren.

De volgende tegenstander was Juventus van wereldster Cristiano Ronaldo en na de 1-1 remise in de Johan Cruijff ArenA had de opponent van Ajax wederom de beste papieren. Ook ditmaal produceerden de Amsterdammers echter een comeback (1-2), waardoor Tottenham Hotspur de laatste horde tot de finale was. In de halve eindstrijd bleken de Londenaren echter nipt te sterk, aangezien Lucas Moura met zijn derde treffer Ajax diep in blessuretijd in rouw dompelde (2-3). Ajax boog het hoofd, maar kreeg van over de hele wereld loftuitingen. Veel spelers hebben in Europa een blijvende indruk achtergelaten, met enkele Ajacieden die tussen de wereldsterren op prominente lijstjes staan.

UEFA versus Mourinho

De UEFA heeft geen definitief elftal opgesteld, maar wel een selectie van twintig spelers. De technische commissie van de Europese voetbalbond heeft in totaal vijf Ajacieden uitgekozen, namelijk Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, David Neres en Dusan Tadic. Liverpool is hofleverancier met zes spelers, onder wie Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum.

UEFA Champions League Team van het Seizoen

Doel: Alisson Becker (Liverpool), Marc-André ter Stegen (Barcelona)

Verdediging: Virgil van Dijk (Liverpool), Matthijs de Ligt (Ajax), Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur), Trent-Alexander-Arnold (Liverpool), Andrew Robertson (Liverpool)

Middenveld: Moussa Sissoko (Tottenham Hotspur), Hakim Ziyech (Ajax), Kevin de Bruyne (Manchester City), Frenkie de Jong (Ajax), Tanguy Ndombélé (Olympique Lyon), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Lucas Moura (Tottenham Hotspur)

Aanval: David Neres (Ajax), Raheem Sterling (Manchester City), Lionel Messi (Barcelona), Dusan Tadic (Ajax), Sadio Mané (Liverpool) en Cristiano Ronaldo (Juventus).

De UEFA heeft zich niet uitgelaten over de kwalificatie-eisen inzake deze twintigkoppige selectie, maar feit is dat niet alleen halve finalisten in het lijstje staan, aangezien ook De Bruyne, Ndombélé, Sterling en Ronaldo zijn opgenomen. José Mourinho wil in zijn denkbeeldige team vol Champions League-sterren geen plek inruimen voor spelers die niet in de halve finale stonden. “Sommige spelers hebben fantastische dingen laten zien, maar het lijkt me eerlijk om alleen spelers te kiezen die de halve finale hebben bereikt. Geen Ronaldo, ondanks de geweldige comeback tegen Atlético Madrid."

Mourinho kiest bij RT centraal achterin voor 'koning' Van Dijk en De Ligt. "Van Dijk is een koning met een grote persoonlijkheid. Positioneel is hij een absolute topspeler. De Ligt is heel jong, maar een uitstekende aanvoerder voor Ajax. Hij heeft geweldige wedstrijden gespeeld en belangrijke doelpunten gemaakt. Hij hoort bij de beste spelers van dit Champions League-seizoen.'' Op het middenveld opteert de momenteel clubloze coach voor Christian Eriksen, De Jong en Donny van de Beek. “Ook jonge spelers die een mooie toekomst hebben”, zegt Mourinho over de Ajacieden. “In de uitwedstrijden tegen Real Madrid en Juventus hebben ze laten zien over karakter te beschikken.”

'Magnum opus in Madrid'

Volgens ESPN was het beste optreden van een ploeg dit Champions League-seizoen afkomstig van Ajax. Het droomduel met Real Madrid begin maart (1-4) zorgde er mede voor dat de televisiezender niet kiest voor Frenkie de Jong, maar Lasse Schöne in het denkbeeldige dreamteam van het miljardenbal. “Ajax verdiende de finale alleen al vanwege het duel met Real, het meest sensationele optreden dit seizoen. De titelhouder werd weggeblazen in het Santiago Bernabéu, with style and swagger: van de openingstreffer van Hakim Ziyech tot de belachelijke vrije trap van Lasse Schone die alles besliste. Dit was simpelweg buitengewoon van Ajax.”

ESPN Champions League Team van het Seizoen

Doel: Alisson Becker (Liverpool)

Verdediging: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Virgil van Dijk (Liverpool), Matthijs de Ligt (Ajax), Jordi Alba (Barcelona)

Middenveld: Lasse Schöne (Ajax), Moussa Sissoko (Tottenham Hotspur)

Aanval: Hakim Ziyech (Ajax), Heung-Min Son (Tottenham Hotspur), Sadio Mané (Liverpool) en Lionel Messi (Barcelona).

Sport360 kiest, naast onder anderen Van Dijk en Wijnaldum, voor drie Ajacieden: De Ligt, De Jong en Tadic. “De negentienjarige was de leider van een Ajax-defensie die zoveel moet doen, met en zonder bal, een prestatie dat niets anders is dan bewonderenswaardig”, zo klinkt het over De Ligt. “Er zijn nog steeds imperfecties in zijn spel, maar kijk wat hij bereikt heeft. Zijn Ronaldo-esque kopbal heeft ervoor gezorgd dat het Juventus van Ronaldo uit de Champions League lag.” Ook De Jong kan op complimenten rekenen. De aanstaande middenvelder van Barcelona wordt in één woord omschreven als omnipresent.

“Waar hij ook is, zijn passing lijdt nergens onder. Het vermogen om snel de juiste beslissingen te nemen is goud waard in de halsbrekende snelheid van het moderne voetbal. Uitstekende optredens tegen Juventus en Tottenham voordat het noodlot toesloeg, rechtvaardigen zijn transfer naar Spanje.” Ook Tadic zit in het elftal, vooral vanwege zijn 'magnum opus' in Madrid. “Een masterclass in Bernabéu: eerst Ziyech bedienen, dan Neres na een buitensporige pirouette langs Casemiro, waarna hij zelf een poeier produceerde.”

'Een zinderende ploeg met onverschrokken voetbal'

Goal kiest voor vier Ajacieden die bij meer elftallen zijn opgenomen: De Ligt, De Jong, Ziyech en Tadic. “De jongste aanvoerder in de geschiedenis van Ajax leidde zijn ploeg naar de laatste vier met gratie, vastberadenheid en inspiratie, getuige zijn kopbal waardoor Juventus op eigen veld verslagen werd”, zo schrijft men. “De Ligt staat tweede onder de verdedigers qua onderscheppingen, gewonnen luchtduels en het heroveren van balbezit. Welke club hem ook gaat halen: die ploeg zal zich verzekeren van een van de beste centrale verdedigers ter wereld.”

Ook Ziyech wordt bewierookt. “Met zijn sprankelende dribbelvaardigheden was de Speler van het Jaar van Ajax een constante dreiging op de rechterflank, terwijl hij ook betrokken was bij doelpunten.” Over De Jong: “Hij had zijn klasse en kalmte al bewezen in de groepsfase, maar hij was nog beter in de knock-outfase.” En Tadic, de spits in dit elftal, was 'de opvallendste aanvaller in een zinderende ploeg vol grote talenten die de harten van heel Europa veroverden met hun aanvallende, onverschrokken voetbal'.

Goal Champions League Team van het Seizoen

Doel: Alisson Becker (Liverpool)

Verdediging: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Virgil van Dijk (Liverpool), Matthijs de Ligt (Ajax), Andrew Robertson (Liverpool)

Middenveld: Hakim Ziyech (Ajax), Frenkie de Jong (Ajax), Christian Eriksen (Tottenham Hotspur)

Aanval: Lionel Messi (Barcelona), Dusan Tadic (Ajax) en Cristiano Ronaldo (Juventus).

BT Sport bracht op vrijdag 31 mei, een dag voor de finale, ook elf namen naar buiten. Anderhalf miljoen mensen hadden hun stem uitgebracht in de verkiezing welke spelers in het Team van het Seizoen moesten staan. De Ligt en De Jong kwamen in het elftal terecht, maar ook een naam als Bernardo Silva van Manchester City. Veel kritiek volgde. Veel mensen claimden dat de Britse televisiezender heeft gesjoemeld met het team, daar bijvoorbeeld Jordan Henderson en Van de Beek lange tijd aan kop stonden in de verkiezing. Op iedere positie kon men tussen vier spelers kiezen en uiteindelijk moesten Henderson en Van de Beek het onderspit delven tegen Silva en Wijnaldum, die beiden 43 procent van de stemmen kregen.