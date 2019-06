‘Real Madrid raakt peperdure Bale niet kwijt en kan alleen Hazard halen’

Zinédine Zidane keerde in maart terug bij Real Madrid en de Koninklijke kondigde al snel grootse plannen voor de zomerse transfermarkt aan. De Franse oefenmeester moet zijn ambities echter bijstellen, zo schrijft de Daily Mail maandag in een analyse. Het budget is naar verluidt niet toereikend om meerdere grote aankopen te doen. Aan de andere kant lukt het de beleidsbepalers in het Santiago Bernabeú niet om overbodige spelers van de hand te doen. Met maar liefst 35 contractspelers puilt de selectie van de Spaanse grootmacht uit.

Zidane heeft om en nabij de honderd miljoen euro te spenderen. Het grootste deel van dat bedrag gaat waarschijnlijk op aan de ophanden zijnde transfer van Eden Hazard. De Belgische aanvaller veroverde vorige week met Chelsea de Europa League en zei na afloop dat hij klaar is voor 'een nieuwe uitdaging'. Hierdoor komt de eventuele komst van Paul Pogba op losse schroeven te staan. De 26-jarige middenvelder van Manchester United is in de Spaanse media meermaals gelinkt aan een verhuizing richting Madrid. Dit geldt ook voor Real-target Luka Jovic, waarvoor Eintracht Frankfurt minstens zestig miljoen euro wil ontvangen.

De relatie tussen Zidane en Gareth Bale is verre van ideaal, waardoor een tussentijdse transfer de juiste oplossing lijkt. Bale verdient echter een waanzinnig salaris van circa 550.000 euro per week en heeft daarom geen haast om te vertrekken. Daarnaast zijn er nog geen concrete aanbiedingen van vermogende Premier League-clubs binnengekomen, tot teleurstelling van het Real-bestuur. De vertrekkende Keylor Navas heeft nog geen nieuwe club gevonden, al werd de doelman zondag door Record in verband gebracht met Benfica. De Portugezen hebben tevens hun oog laten vallen op Jasper Cillessen, die Barcelona wil verlaten.

Isco, die onder Zidane niet kan rekenen op een basisplaats, is door Tuttosport gelinkt aan Juventus. Maurizio Sarri, de beoogde nieuwe trainer van la Vecchia Signora, is gecharmeerd van de aanvallende middenvelder. Er is tevens onduidelijkheid over de toekomst van een drietal middenvelders. James Rodriguez, die de afgelopen twee seizoenen op huurbasis doorbracht bij Bayern München, staat voor zijn laatste contractjaar en mag uitzien naar een andere werkgever. Martin Ödegaard werd uitgeleend aan Vitesse en sprak volgens De Telegraaf al met Ajax-directeur Marc Overmars over een huurovereenkomst in de Johan Cruijff ArenA.

Voor Marco Asensio, die net als Rodriguez met andere clubs mag praten, hebben zich nog geen gegadigden gemeld. Er is ook goed nieuws voor Zidane, want Sergio Ramos mag Real onder geen beding verlaten. De 33-jarige verdediger diende onlangs een transferverzoek in bij voorzitter Florentino Perez, maar kreeg nul op het rekest. Raphaël Varane liet onlangs aan Marca weten dat zijn toekomst in Madrid ligt, terwijl Toni Kroos vorige week zijn contract verlengde tot medio 2023.