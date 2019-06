Maandag, 3 Juni 2019

Vanavond gesprekken over Donny van de Beek

Lerin Duarte lijkt Heracles Almelo transfervrij te gaan verlaten. De middenvelder heeft een nieuwe aanbieding van zijn club afgewezen en kan daardoor gratis de deur achter zich dichttrekken. (TC Tubantia)

Napoli betrekt Amadou Diawara mogelijk in een ruildeal met Atlético Madrid. I Partenopei zijn bijzonder geïnteresseerd in Diego Costa, terwijl Diawara hoog op het verlanglijstje in Madrid staat. (CalcioNapoli24)

Vertegenwoordigers van Internazionale gaan deze maandagavond nog om de tafel met de entourage van Donny van de Beek. De Serie A-club lijkt bereid om vijftig miljoen euro te betalen voor de middenvelder. (Calciomercato) De Serie A-club lijkt bereid om vijftig miljoen euro te betalen voor de middenvelder.

Manchester City is de volgende club met verregaande interesse in James Maddison. De middenvelder van Leicester City werd de afgelopen weken ook al genoemd bij Tottenham Hotspur en Arsenal. (Football Insider)

Na Napoli is ook Lazio in de markt voor Mohamed Fares. De linksback werd dit seizoen door Hellas Verona verhuurd aan SPAL, dat op het punt staat om hem definitief in te lijven. (Radio Sei)