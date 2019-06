SC Heerenveen verrast niet en stelt trainer met juiste ‘DNA’ definitief aan

SC Heerenveen gaat het nieuwe seizoen in met Johnny Jansen als hoofdtrainer. In de laatste vijf wedstrijden van het afgelopen Eredivisie-seizoen had Jansen al de leiding, nadat Jan Olde Riekerink op non-actief werd gesteld, en zijn trainerschap is beide partijen goed bevallen. Jansen tekent een contract voor een seizoen, 'met de intentie voor een langere samenwerking', zo bevestigt Heerenveen.

Jansen begon negentien jaar geleden als jeugdtrainer bij Heerenveen, werd later hoofd jeugdopleiding en werkte sinds 2014 als assistent-trainer. In die functie werkte hij onder de vleugels van Dwight Lodeweges, Foppe de Haan, Jurgen Streppel en Olde Riekerink. "Ik ben echt hartstikke blij dat het rond is. Een contract voor een jaar is prima. Het is aan mij om mijn werk hier goed te doen, zodat we samen verder kunnen bouwen", aldus Jansen.

Jansen is bekend met het 'DNA' van de club, zo stelt Heerenveen. Technisch manager Gerry Hamstra beaamt dat. "Hij weet, dankzij zijn achtergrond bij de club, het belang van presteren met zelf opgeleide en gescoute spelers. Het contract is in eerste instantie voor een jaar, maar zowel wij als Johnny hebben de intentie om ook op de lange termijn met elkaar door te gaan", aldus de beleidsbepaler. Jansen gaat per 22 juni officieel aan de slag: dan wacht de eerste training van het nieuwe seizoen.

De aanstelling van Jansen komt niet uit de lucht vallen. Diverse media liepen de afgelopen weken al vooruit op het akkoord; de Leeuwarder Courant meldde zaterdag dat Hennie Spijkerman na zijn vertrek bij FC Groningen in beeld is om de assistent van Jansen te worden. Vorig seizoen was Spijkerman de rechterhand van Danny Buijs bij Groningen. Heerenveen meldt nog niets over zijn eventuele komst. "De club hoopt binnenkort bekend te maken wie met Jansen de technische staf van het eerste elftal gaan vormen."