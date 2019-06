Koeman: ‘Ik was niet zo'n goede verdediger als zij, het zijn toppers’

Ronald Koeman prijst zich gelukkig om het feit dat hij als bondscoach van het Nederlands elftal kan samenwerken met spelers als Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk. In een interview met de Daily Mail vertelt hij drie dagen voor de Nations League-wedstrijd tegen Engeland zelfs dat De Ligt en Van Dijk betere verdedigers zijn dan hij zelf was.

“Ik was niet zo'n goede verdediger als De Ligt of Van Dijk", steekt Koeman de loftrompet over zijn pupillen. "Het zijn toppers. We hebben met De Ligt en Van Dijk de beste centrumverdedigers van Europa. Dat komt goed uit, want een huis bouw je altijd van onderop; je begint niet met het dak. Kijk naar Virgil, dat is echt een hele grote persoonlijkheid geworden. Een geboren leider.”

“Daarom heb ik hem ook aanvoerder gemaakt”, vervolgt de bondscoach van Oranje. “Ik ken hem nog van onze gezamenlijke tijd bij Southampton. Die verantwoordelijkheid kan Virgil zeker aan. Hij is sterk, heeft een geweldig karakter en geniet duidelijk van de rol als captain. Het is een goede jongen. De Ligt is pas negentien, maar speelt als een ervaren speler. Hij heeft een geweldig seizoen achter de rug bij Ajax, net als de andere jonge spelers in dat elftal. Het komt hun ontwikkeling alleen maar ten goede.”

Koeman ziet Frenkie de Jong naar zijn oude club Barcelona vertrekken, terwijl Donny van de Beek ook klaar lijkt voor een buitenlands avontuur. “Nederland heeft altijd grote talenten voortgebracht. Dat gebeurt meestal in golfbewegingen”, concludeert Koeman. “Hierdoor is de hele sfeer rondom het nationale elftal op een positieve manier veranderd. Dat hebben we echt aan de huidige generatie spelers te danken.”

”De start van de Nations League was dan ook zeer bemoedigend. We eindigden bovenaan in een zware groep met Duitsland en Frankrijk. Daarnaast beleefden we een goed begin van de EK-kwalificatiereeks. We zijn zonder twijfel op de weg terug. Frenkie heeft bij Barcelona getekend en Matthijs kiest ongetwijfeld ook voor een topclub”, aldus de keuzeheer van Oranje.