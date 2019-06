Grote blauwe plekken en symptomen PTSS bij vrouw die Neymar beschuldigt

De vrouw die Neymar beschuldigt van verkrachting in een hotel in Parijs had zes dagen na het vermeende incident meerdere blauwe plekken op haar lichaam. Uit een medisch onderzoek is bovendien gebleken dat ze kampte met gewichtsverlies, maagklachten en symptomen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS), zo meldt UOL Esporte maandagavond.

De vrouw claimt op 15 mei verkracht te zijn; op 21 mei onderging ze volgens de berichtgeving een medisch onderzoek. UOL Esporte heeft het bijbehorende dossier ingezien en maakt melding van 'grote, donkere plekken' op haar billen en benen, die het gevolg waren van 'agressie'. Ze vertoonde 'emotionele stress' en 'angst', zo klinkt het. De foto's worden uit privacyoverwegingen niet openbaar gemaakt door de website. Het rapport is opgesteld door een arts van een 'gerenommeerd ziekenhuis' in São Paulo.

In hotel Sofitel Paris Arc de Triomphe gedroeg Neymar zich agressief en was er uiteindelijk sprake van seks tegen de wil van de vrouw in, zo claimde ze in haar aangifte. Neymar bestrijdt de aantijging met klem. Zondag besloot hij via Instagram gesprekken te delen die hij met de vrouw voerde via WhatsApp. Daaruit bleek dat ze ook na de vermeende verkrachting nog op vriendelijke wijze contact hadden. "Vanwege de afpersing, ben ik nu genoodzaakt om mijn leven nu te delen. Ik hoop dat de onderzoekers deze berichten zullen lezen en kunnen concluderen wat er is gebeurd", zei Neymar onder meer.

In de video waren meerdere gecensureerde naaktfoto's te zien, die de vrouw zelf had opgestuurd. Het delen van die beelden kan Neymar nog duur komen te staan. De Braziliaanse autoriteiten hebben immers een onderzoek gestart naar de ster van Paris Saint-Germain. Op het delen van naaktportretten zonder toestemming van desbetreffende persoon staat in Brazilië namelijk een tot vijf jaar gevangenisstraf.