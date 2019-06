Van Crombrugge verraste Van der Sar en Overmars: ‘Dat horen ze niet vaak’

Ajax dacht Hendrik Van Crombrugge twee jaar geleden aan de haak te hebben geslagen, maar de transfer ketste op het laatste moment af. De doelman koos ervoor om toch KAS Eupen trouw te blijven en vertelt aan Het Nieuwsblad dat hij daar geen spijt van heeft. Wel zorgde hij voor verbazing bij directeurs Edwin van der Sar en Marc Overmars.

Van Crombrugge was in beeld om tweede doelman te worden in Amsterdam. In maart bevestigde hij al dat Ajax wilde voldoen aan de vraagprijs van twee miljoen euro; nu verklapt hij dat de Eredivisionist zelfs drie miljoen euro wilde betalen. Daar ging Eupen mee akkoord en dus was de transfer in kannen en kruiken. "Ik kreeg een rondleiding in de Arena en had een heel goed gesprek met Overmars en Van der Sar, die hun tweede bod, drie miljoen euro, door Eupen geaccepteerd zagen."

Beide partijen kwamen ook tot een persoonlijk akkoord; het enige wat nog ontbrak was de handtekening van de keeper. "En ja ... Die is er nooit gekomen." Hij besloot in België te blijven en speelt vandaag de dag nog steeds voor Eupen. Van Crombrugge zag het niet zitten om tweede viool te spelen bij Ajax. "Oké, het blijft Ajax, de meesten zouden blindelings tekenen. Overmars en Van der Sar waren ook verrast, die krijgen niet vaak een 'neen', zeker niet op het laatste moment."

"Maar laat mij dan maar het buitenbeentje zijn", voegt hij er lachend aan toe. "Als ik had getekend, had ik nu meer nulletjes op mijn rekening gehad. Maar dan had ik allicht al twee jaar de bank verwarmd en nu zeker niet in de nationale ploeg gezeten." Van Crombrugge, wiens contract bij de nummer twaalf van vorig seizoen nog een jaar doorloopt, werd onlangs voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van België. Hij maakt deel uit van de selectie voor de EK-kwalificatieduels met Kazachstan en Schotland op respectievelijk zaterdag 8 en dinsdag 11 juni.