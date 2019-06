Van Gaal haalt uit: ‘Met hem kwam er iemand die nul verstand van voetbal had’

Louis van Gaal was tussen 2014 en 2016 de manager van Manchester United. Bij the Red Devils werkte de 67-jarige oefenmeester nauw samen met Ed Woodward, die op Old Trafford als algemeen directeur werkzaam is. In een interview met 11Freunde laat Van Gaal weten dat hij niet bepaald onder de indruk is van Woodward.

“Bayern München wordt geleid door voetbalmensen, daar ben ik een groot voorstander van”, wijst Van Gaal op de club waar hij tussen 2009 en 2011 werkzaam was. “Bij Manchester United was dat anders. Met Woodward werd er iemand aangesteld als algemeen directeur die nul verstand van voetbal had en voorheen als bankier werkte. Het kan nooit goed zijn als een club geleid wordt vanuit commercieel perspectief.”

Van Gaal werd bij Manchester United opgevolgd door José Mourinho. De voormalig bondscoach van Oranje kan dat besluit wel begrijpen. “Ze wilden Mourinho en hij was op de markt. In zakelijk opzicht vond ik dat een interessante keuze. Hij wint wedstrijden en bij een club als Manchester United draait het om het winnen van prijzen. Hoe er gewonnen wordt, maakt niet zoveel uit. De Engelse fans kijken daar op een andere manier tegenaan.”

“Ze accepteren dat het niet alleen om aanvallen draait, maar dat er ook verdedigd moet worden. Ik probeerde altijd hoog te verdedigen en om op de helft van de tegenstander te spelen”, besluit Van Gaal. Sinds zijn vertrek bij Manchester United in 2016 zit hij zonder werk, maar bij De Tafel van Kees liet hij zondagochtend doorschemeren dat hij zelf nog niet definitief een punt achter zijn trainersloopbaan heeft gezet.