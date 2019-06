Aad de Mos wijst op ‘achilleshiel’ van Oranje: ‘Ze zijn niet erg rotsvast’

Oranje neemt het komende donderdag in de halve finale van de Nations League op tegen Engeland. Aad de Mos signaleert in gesprek met VTBL Magazine dat er in korte tijd de nodige euforie is ontstaan rond het Nederlands elftal. De oefenmeester in ruste benadrukt echter dat er nog het nodige werk te verzetten is voor bondscoach Ronald Koeman en wijst op de ‘achilleshiel’ van het elftal.

“De achilleshiel van dit elftal is duidelijk de achterhoede. Ze zijn niet erg rotsvast bij spelhervattingen. Van Dijk en De Ligt draaien een topseizoen, maar aanvallend koppen is iets anders dan verdedigend koppen”, zegt De Mos, die denkt dat tegenstanders zich hierop gaan instellen. “Tegen Duitsland duurde het een halve wedstrijd voordat er reparatiewerkzaamheden plaatsvonden. Dat vind ik vrij lang.”

De Mos stelt dat Oranje, in tegenstelling tot een jaar geleden, weer serieus genomen wordt. Om die reden zal Nederland vaker de ‘favorietenrol’ toegeschoven krijgen. “Dat je met veertig meter in je rug speelt. Dat spelhervattingen van levensbelang worden. En dat je een wedstrijd moet lezen. Soms kun je niet blijven beuken en moet je, als het niet loopt, een gelijkspel gewoon over de streep trekken. Daarin kan dit elftal nog groeien.”

Volgens de oefenmeester in ruste zullen de spelers van Engeland na een lang seizoen ‘uitgeblust’ zijn. “Dat kan niet anders. In de warmte is het straks volgens mij niet op te brengen om nog vol gas te geven”, concludeert De Mos. Wat volgens hem meespeelt, is dat er in de finaleronde van de Nations League niet heel veel op het spel staat. “De winnaar verdient slechts het recht op een herkansing als het in de kwalificatie nog mis dreigt te gaan. Dat is een vrij magere beloning en het zal bij die oververmoeide Engelsen ongetwijfeld in het achterhoofd zitten.”