‘Ik blijf graag bij Ajax, maar sluit Frankrijk, Engeland of Spanje niet uit’

Bruno Varela kwam in het halve seizoen dat hij bij Ajax onder contract stond niet in actie, maar kijkt toch terug op een geslaagde periode in Amsterdam. De kampioen van Nederland heeft de optie om de van Benfica gehuurde doelman definitief in te lijven en de 24-jarige sluitpost weet nog niet precies wat de toekomst voor hem in petto heeft.

“Ik moet gaan kijken naar wat voor mijzelf het beste is. Als Benfica mij terug wil halen, sta ik daar zeker voor open. Maar dan wel op voorwaarde dat ik eerste keeper word en kan vechten om het landskampioenschap. Anders heeft dat weinig zin”, vertelt hij in gesprek met O Jogo. De doelman heeft echter ook wel oren naar een langer verblijf in de Johan Cruijff ArenA: “Ik zou ook met alle plezier bij Ajax willen blijven, maar een overgang naar Frankrijk, Engeland of Spanje sluit ik ook niet uit. Het gaat er gewoon echt om wat het beste voor mij is.”

Varela speelde geen enkele officiële wedstrijd voor Ajax, dat het seizoen afsloot met de dubbel. Desondanks vindt hij niet dat hij een fout heeft gemaakt door op de aanbieding van de Amsterdammers in te gaan: “Want ik heb ontzettend veel geleerd. De manier van spelen en de mentaliteit zijn heel anders, dus daar heb ik veel aan gehad. Ajax was een goede ervaring. Bovendien ging ik van derde keeper bij Benfica naar tweede keeper bij Ajax. Daarbij ging ik er alsnog niet van uit dat ik veel zou gaan spelen, want André Onana was er al.”

“Hij is een van de belangrijkste spelers, dus het enige dat ik kon doen was mezelf op trainingen laten zien en wachten op mijn kans”, gaat hij verder. Varela sloot het seizoen bovendien af met drie titels, aangezien Benfica ook landskampioen werd: “Ondanks dat ik niet heb gespeeld bij beide clubs, ben ik wel betrokken geweest bij het teamproces. Ik heb het ook zeker goed gevierd, haha. Zowel voor Ajax als voor Benfica ben ik blij met het kampioenschap. Met Ajax wonnen we ook nog de beker, dus dat was een groot feest.”