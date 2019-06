Koeman: ‘Nu is het moment om de Ballon d’Or aan een verdediger te geven'

Virgil van Dijk legde afgelopen zaterdag met Liverpool beslag op de Champions League, door Tottenham Hotspur in de finale met 0-2 te verslaan. Er gaan stemmen op om het ijzersterke seizoen van de 27-jarige verdediger te belonen met de Ballon d’Or. Ronald Koeman is van mening dat Van Dijk deze ereprijs verdient.

“Hij verdient de Ballon d’Or, want vaak is iedereen gericht op spelers die beslissende doelpunten maken of voorbereiden. Als er een moment is om de Ballon d’Or aan een verdediger te geven, is dat nu. Ik vind Messi de beste speler, maar ik vind ook dat je prestaties met je team moet halen om in beeld te zijn voor dit soort prijzen”, zegt Koeman bij een Q&A op het YouTube-kanaal van de KNVB. Van Dijk en zijn ploeggenoot Georginio Wijnaldum sluiten dinsdag aan bij Oranje, dat zich in Portugal voorbereidt op de finaleronde van de Nations League.

Als het aan Koeman ligt, spelen Wijnaldum en Van Dijk in de halve finale van de Nations League tegen Engeland in de basiself. “Dinsdag gaan we een kop koffie drinken en dan praten we erover. Maar het liefste stel ik ze op, dat is duidelijk”, stelt de bondscoach van Oranje. Hij heeft twee trainingen die voor woensdag gepland stonden geschrapt. “Het is warm en de spelers zijn superfit. Je wilt ook dat ze een beetje scherp aan de wedstrijd beginnen.”

Koeman wordt vervolgens gevraagd naar het verschil tussen het Oranje van voor zijn komst en nu. “Het grootste verschil is dat er duidelijkheid is, voor de staf en de spelers. Ik weet en merk dat spelers dat prettig vinden. Natuurlijk heb je te maken met teleurgestelde spelers, want er kunnen maar elf spelers aan de aftrap staan. Als ik zie hoe jongens met elkaar bezig zijn om dit tot een succes te maken, geniet ik daarvan. Het hoort zo, maar gebeurt niet altijd. Daarin hebben we echt een stap gemaakt, er staat echt een team.”