Valentijn Driessen: ‘Deze man was bij Ajax totaal niet op zijn taken berekend'

Ajax maakte maandag wereldkundig dat operationeel directeur Rutger Arisz per 1 juli zal vertrekken uit Amsterdam. De Telegraaf schreef dat de bestuurder op non-actief is gezet en Valentijn Driessen zegt dat zijn vertrek ‘geen dag te vroeg komt’. “Het was een kwestie van tijd voordat hij eruit zou vliegen”, zegt de journalist in gesprek met Telegraaf TV.

“In tweeënhalf jaar heeft hij er een grote puinhoop van gemaakt. Edwin van der Sar moest vaak optreden als een soort brandweerman. Die moest alle brandjes blussen die hij heeft aangestoken”, stelt Driessen. Hij zegt dat het ‘te verwachten’ was dat dit zou gebeuren. “Helemaal na alle problemen bij het duel tussen Ajax Onder-19 en Feyenoord Onder-19. Die wedstrijd heeft hij volledig onderschat.”

“Met Arisz vertrekt de slechtste directeur in de geschiedenis van Ajax, misschien was alleen Martin Sturkenboom nog slechter”, doet de journalist van De Telegraaf er nog een schepje bovenop. Arisz was sinds 2016 werkzaam bij Ajax en lag volgens de krant niet goed bij het personeel van de club, onder meer doordat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan ongewenste intimiteiten rond het duel met AEK Athene in Griekenland. “Het begon al vlak na zijn aantreden, toen een vlucht met Ajax-genodigden bijna twaalf uur op aan de grond stond op Schiphol voor de Europa League-finale in Stockholm.”

“De Nouri-affaire heeft hij verknald, iets wat Van der Sar later weer heeft goedgemaakt met de familie. De naamgeving van de Johan Cruijff Arena... Zo kun je nog wel even doorgaan”, vervolgt Driessen. Ajax communiceert in het persbericht dat Arisz ‘resultaat heeft geboekt met een aantal zware dossiers’. “Maar niemand weet om welke dossiers het gaat. Zij willen hem met een schone lei zijn carrière laten vervolgen. Zelf zegt hij dat hij een strategie heeft aangebracht waar Ajax nog jaren mee door kan, dat is alleen maar voor de bühne. Deze man was bij Ajax totaal niet op zijn taken berekend.”