Reyes reed volgens rapport van Guardia Civil met snelheid van 237 km/u

José Antonio Reyes kwam zaterdag om het leven bij een auto-ongeluk nabij Sevilla. Mundo Deportivo publiceert maandag details van het politie-onderzoek naar de fatale crash van de aanvaller, waarbij ook zijn neef omkwam. Uit het rapport van de Guardia Civil blijkt volgens de Spaanse sportkrant dat Reyes met een snelheid van 237 kilometer per uur reed toen hij de macht over het stuur verloor.

De 35-jarige Reyes speelde sinds januari voor Extremadura in de Segunda División. Afgelopen zaterdag was hij met zijn Mercedes Brabus S550V vanuit Almendralejo, waar Extremadura traint, onderweg naar zijn woonplaats Utrera. Die reis van 195 kilometer was bijna voltooid, toen Reyes nabij Alcalá de Guadaira omstreeks 11.40 uur crashte. Volgens de eerste conclusie van het onderzoek van de Guardia Civil reed de 22-voudig international van Spanje op dat moment met een snelheid van 237 kilometer per uur.

Op dit moment lijkt een lekke band de oorzaak te zijn van het tragische ongeluk. Mogelijk is die veroorzaakt doordat de bandenspanning niet op orde was. De Mercedes was volgens de berichten al een tijdje niet gebruikt. Reyes had een behoorlijk wagenpark en had de exclusieve auto om die reden al even laten staan. Spaanse media publiceren foto’s van de Mercedes, waarvan na het ongeluk weinig meer over was.

Reyes verloor de macht over het stuur, raakte van de weg en kwam in aanraking met een aantal betonblokken. Daardoor sloeg de auto over de kop en vloog in brand. Reyes en zijn neef Jonathan kwamen bij het ongeluk om het leven. De andere neef van Reyes die in de auto zat, vecht momenteel in het ziekenhuis voor zijn leven. Volgens Mundo Deportivo heeft hij door het ongeval op 65 procent van zijn lichaam brandwonden opgelopen.