‘Ik denk dat Daley Blind mijn meest consistente speler is geweest’

Louis van Gaal ging vijf jaar geleden met hoge verwachtingen aan de slag bij Manchester United, maar zijn periode op Old Trafford liep op sportief gebied uit op een teleurstelling. De ervaren oefenmeester won alleen de FA Cup met the Red Devils en werd twee jaar na zijn aanstelling de laan uitgestuurd. In een uitgebreid interview met The Guardian blikt hij maandag terug op zijn periode in Manchester en laat hij doorschemeren destijds niet tevreden te zijn geweest met de selectie die hij tot zijn beschikking had.

“Ik denk dat David de Gea het fantastisch heeft gedaan, maar het zegt genoeg dat ik flink moet nadenken over andere spelers die het goed deden. Luke Shaw begon erg goed, maar hij werd eruit geschopt door PSV (een gebroken been na een tackle door Héctor Moreno, red.). Shaw was bovengemiddeld. Ander Herrera ook, hij begon niet zo goed maar hij werd steeds belangrijker vanwege zijn inspirerende gedrag en zijn coachende kwaliteiten. Ik denk dat Daley Blind over het algemeen mijn meest consistente speler is geweest met zijn geweldige kwaliteiten in de opbouw”, somt hij op.

“Juan Mata was ook een kwaliteitsspeler met veel creativiteit, ik was blij dat hij er was omdat we weinig creatieve spelers hadden. Daarom speelden we wat door veel mensen ‘saai voetbal’ werd genoemd. We hadden niet veel creatieve spelers die het tempo aan de bal konden verhogen of verticale passes konden geven. Maar het was beter dan het parkeren van de bus, denk ik.” Van Gaal kreeg met Ángel Di María en Memphis Depay wel twee grote aankopen die voor de nodige creativiteit moesten zorgen, maar de oefenmeester was over het algemeen niet onder de indruk van het transferbeleid van zijn club.

“Manchester United heeft, naar mijn mening, op het gebied van scouting niet de juiste organisatie staan om de beste spelers af te leveren. Op het gebied van opleiding kun je ook niet zeggen dat het allemaal enorm goed is, hoeveel spelers breken er nou door? Ik denk dat de structuur binnen de organisatie veranderd moet worden, omdat ik denk dat de balans tussen het voetballende gedeelte en de commerciële afdeling op dit moment niet goed is. Die balans slaat zelfs door richting het commerciële.”