Frenkie de Jong wijst vier favoriete spelers aan: ‘Ik genoot van zijn spel’

Frenkie de Jong maakt komende zomer de overstap naar Barcelona. Op verzoek van zijn nieuwe club kiest de 22-jarige middenvelder per linie zijn favoriete speler uit. Op het filmpje, dat de kampioen van Spanje via Twitter heeft gepubliceerd, is te zien dat De Jong voor drie spelers met een verleden bij Barcelona heeft gekozen.

“Mijn favoriete doelman is Edwin van der Sar, omdat hij een legende in Nederland is. Hij was een geweldige keeper, had ongelofelijke reflexen en kon goed meevoetballen”, zo begint De Jong. Van der Sar werkt tegenwoordig als algemeen directeur bij Ajax en zag de middenvelder de afgelopen jaren zodoende van dichtbij doorbreken. De favoriete verdediger van De Jong is ook een goede bekende.

???? Frenkie de Jong picks his Top 4? (?? 3 of them have played for Barça ????) pic.twitter.com/nC3nlP6n4I — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 3, 2019

“Ronald Koeman heeft de belangrijkste treffer voor Barcelona gemaakt in de Champions League-finale. Hij was sterk aan de bal, had een goed schot en liet verdedigend weinig steken vallen”, stelt De Jong over de bondscoach van Oranje. Hij kiest voor de positie van favoriete middenvelder als enige niet voor een Nederlander. “Ik heb Andrés Iniesta vaak aan het werk gezien en genoot van zijn spel. Weinig spelers hebben zo'n goede techniek als hij.”

“Daarnaast maakt hij geregeld een doelpunt. Zijn dribbels, zijn passing: hij is gewoon geweldig”, vervolgt de middenvelder. De favoriete aanvaller van De Jong mag geen al te grote verrassing heten. “Natuurlijk kies ik voor Johan Cruijff, hij is de beste speler in de historie van het Nederlandse voetbal en heel belangrijk geweest voor Barcelona.”