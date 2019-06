‘Bas Dost staat na 93 goals in drie jaar voor vertrek bij Sporting Portugal’

Bas Dost maakte in 2016 voor een kleine twaalf miljoen euro de overstap van VfL Wolfsburg naar Sporting Portugal en de spits kan met 93 doelpunten in 125 wedstrijden terugkijken op drie geslaagde seizoenen in Lissabon. Bij die cijfers lijkt het nu echter ook te gaan blijven, aangezien diverse media melden dat Dost os Leões deze zomer waarschijnlijk gaat verlaten.

Het Algemeen Dagblad komt maandagochtend met het bericht dat de kans groot is dat de dertigjarige goalgetter zijn laatste wedstrijd voor Sporting al heeft gespeeld. Er zou veel belangstelling uit Engeland en Duitsland zijn voor de aanvaller, die ondanks een nog tot 2021 doorlopend contract mag vertrekken uit Portugal.

Sporting kampt namelijk met een aanzienlijke schuldenlast en zal deze zomer flink in de selectie moeten snijden. Dost is als een van de grootverdieners een voorname kandidaat voor een transfer en de werkgever van trainer Marcel Keizer, die het seizoen afsloot met winst van de Taça da Liga en de Taça de Portugal, zou tien tot vijftien miljoen euro willen ontvangen van de spits.

Uit Portugal komen verder ook berichten over interesse van Sevilla. De Andalusiërs huurden André Silva dit seizoen van AC Milan, maar lijken niet van plan om de aanvaller definitief in te lijven. Dost zou volgens A Bola een van de namen op het lijstje met potentiële opvolgers van Silva zijn. De Portugese sportkrant rept overigens wel van een gewenste transfersom van twintig miljoen euro, een bedrag dat te hoog zou zijn voor los Rojiblancos.