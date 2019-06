Bayern München loopt tegen muur aan en hekelt ‘waanzinnige’ bedragen

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Leroy Sané naar Bayern München verkast. De Duitse topclub erkent dat de aanvaller van Manchester City over veel kwaliteiten beschikt, maar vindt de bedragen die momenteel de ronde doen buitenproportioneel. "Het is onwaarschijnlijk dat het gaat lukken", laat president Uli Hoeness weten in gesprek met Kicker.

The Guardian meldde donderdag dat Manchester City een bod van der Rekordmeister ter hoogte van tachtig miljoen euro van tafel had geveegd. De kampioen van Engeland wil graag dat Sané blijft. Men houdt echter wel rekening met het scenario dat de buitenspeler ongelukkig kan gaan worden als hij vaak op de bank moet plaatsnemen onder manager Josep Guardiola.

Hoeness stelt dat hij er weinig vertrouwen in heeft dat Sané volgend seizoen in het shirt van Bayern speelt. “Je moet een beetje sceptisch zijn. Het gaat in dit geval om de hoogte van het bedrag dat er mee gemoeid gaat worden. De bedragen zijn waanzinnig”, aldus Hoeness, die in het gesprek overigens bevestigd dat men huurling James Rodriguez niet definitief gaat overnemen van Real Madrid.

Sané staat sinds medio 2016 onder contract in Manchester, nadat de grootmacht ongeveer vijftig miljoen euro had betaald aan Schalke 04. De negentienvoudig international van Duitsland heeft sindsdien 133 wedstrijden gespeeld voor Manchester City, met 39 goals en 45 assists als resultaat. De 23-jarige aanvaller ligt nog tot medio 2021 vast bij the Citizens.