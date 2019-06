'Social media team Juventus weet het niet en bereidt twee scenario's voor'

Juventus wordt momenteel hevig gelinkt aan zowel Maurizio Sarri als Josep Guardiola. De trainers, actief bij respectievelijk Chelsea en Manchester City, zouden volgens verschillende media allebei op het punt staan Engeland te verlaten voor de Serie A. Volgens journalist Luca Momblano is het social media team van Juventus zelfs twee scenario's aan het voorbereiden.

Guardiola is naar verluidt de eerste keus van de leiding van Juventus en volgens enkele media zou er al een akkoord liggen tussen trainer en club. Manchester City wil echter niet dat de Spanjaard vertrekt en houdt hem aan zijn contract. Als Guardiola daadwerkelijk onhaalbaar blijkt, dan kiest men ervoor om in zee te gaan met Sarri, die veel makkelijker is los te weken bij Chelsea.

Volgens La Gazzetta dello Sport brengt de Londense club maandag al naar buiten dat Sarri gaat vertrekken. Naar verluidt wil Sarri dolgraag aan de slag in Turijn. President Andrea Agnelli zou een groot voorstander van de komst van Sarri zijn. Volgens Tuttosport gaat de trainer woensdag om de tafel met de top van Juventus om de laatste details glad te strijken.

Massimiliano Allegri liet enkele weken geleden weten dat hij na een jarenlange dienstverband stopte bij Juventus. De trainer werd vijf keer kampioen van Italië met la Vecchia Signora, maar kon nimmer de eindzege in de Champions League veiligstellen. Afgelopen seizoen werd Juventus in de kwartfinales van het miljardenbal uitgeschakeld door Ajax.