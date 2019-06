‘Liverpool wil doorpakken en deal van acht miljoen per jaar opwaarderen’

Jürgen Klopp staat voor een contractverlenging bij Liverpool. De manager ligt nu nog tot medio 2022 vast bij de kersverse Champions League-winnaar, maar volgens diverse Engelse media kan de Duitse oefenmeester een contractaanbieding verwachten. Klopp gaat er volgens onder meer The Guardian er financieel flink op vooruit als hij bijtekent.

Liverpool is zeer tevreden over de prestaties van Klopp met de ploeg. Hoewel de zege van de Champions League van afgelopen zaterdag door Tottenham Hotspur te verslaan pas de eerste prijs van Klopp in dienst van the Reds is, wil de clubleiding snel om de tafel. Klopp ligt nu nog drie jaar vast op Anfield, maar Liverpool wil de manager voor langere tijd binden.

Klopp tekende in 2015 bij Liverpool en verdient sindsdien circa acht miljoen euro per seizoen. Het is de prioriteit van de clubleiding om zo snel mogelijk een contractverlenging van Klopp wereldkundig te maken. Men ziet de inspanningen van de manager als cruciaal voor de recente zege in de Champions League en wil de oefenmeester ook in financieel opzicht belonen.

Verschillende basisspelers liggen al voor langere tijd vast en nu wil de leiding doorpakken met Klopp. De manager heeft de afgelopen maanden niet willen praten over een eventuele nieuwe deal, waarbij hij steevast aangaf blij te zijn met zijn huidige contract. De 51-jarige Klopp was eerder als trainer actief voor Borussia Dortmund en FSV Mainz 05.