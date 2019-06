Zlatan Ibrahimovic schittert en produceert wederom een wereldgoal

Zlatan Ibrahimovic heeft wederom een prachtig doelpunt gemaakt in dienst van Los Angeles Galaxy. De Zweedse spits bracht zijn ploeg in het duel met New England Revolution de aansluitingstreffer door de bal prachtig te controleren en vervolgens met een fabuleuze omhaal te scoren. De aanvaller kon echter niet voorkomen dat zijn ploeg onderuit ging: 1-2.

Ibrahimovic is sinds zijn komst in de Major League Soccer regelmatig in het nieuws vanwege zijn prachtige treffers in dienst van de Amerikaanse ploeg. In zijn eerste wedstrijd voor Los Angeles Galaxy bracht Ibrahomvic zijn ploeg de winst door twee treffers te produceren (4-3). Zijn goal van meer dan dertig meter van het doel werd verkozen tot doelpunt van het jaar.

De veteraan wist in de nacht van zondag op maandag wederom te schitteren in het shirt van Los Angeles Galaxy. De ploeg kwam op een 0-2 achterstand tegen New England Revolution door doelpunten van Christian Penilla en Teal Bunbury. De thuisploeg leek geen vuist meer te kunnen maken, maar Ibrahimovic deed alsnog iets terug.

De routinier wist de bal in het vijandelijke strafschopgebied kunstig te controleren, terwijl hij zijn directe tegenstander van zich afhield. Vervolgens produceerde Ibrahimovic een kunststukje die zowel de verdediger als de doelman te machtig bleek. Het doelpunt in minuut 84 bleek echter de laatste treffer van de wedstrijd te zijn: 1-2.