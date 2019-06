Rafael van der Vaart zet vraagtekens: ‘Het is zijn absolute droom’

Tegenover de NOS liet Ronald Koeman zondag weten dat hij bondscoach van het Nederlands elftal blijft, ook als Barcelona nu langskomt. Enkele dagen eerder weigerde Koeman juist in het openbaar uit te sluiten dat hij bondscoach zou blijven. Rafael van der Vaart denkt er het zijne van. “Barcelona is zijn absolute droom. Misschien heeft hij wel gehoord dat hij geen kandidaat is”, liet de oud-voetballer bij Studio Voetbal zijn gedachten de vrije loop.

Pierre van Hooijdonk denkt dat Koeman veel rumoer had kunnen voorkomen als hij dinsdag meteen duidelijk was geweest op de persconferentie. “Wat hij nu heeft gezegd, had hij ook gewoon op de persconferentie kunnen zeggen”, oordeelde de oud-aanvaller. Dat vindt ook Valentijn Driessen. “Dat Koeman na vijf dagen de stekker uit de speculaties trok, komt door nog onbekende ontwikkelingen achter de schermen bij Barcelona”, verzekert de chef voetbal van De Telegraaf maandag in zijn column in het dagblad.

“Want natuurlijk stond de bondscoach open voor een flirt met de Catalaanse topclub. Zijn officiële verklaring van gisteren duidt daar ook op. ‘Als je na een seizoen nog een jaar te gaan hebt tot het EK, dan is dit niet het moment.’ Dit had hij dinsdag ook kunnen zeggen, maar liet het met de wetenschap van toen bewust na.” Driessen denkt dat Koeman de speculaties voor lief nam. “Waarom? Niet om ze bij de KNVB nog harder te laten lopen.”

“Tegen zijn zin, maar met rede voelde Koeman zich gedwongen om de boel op scherp te zetten. Hij wilde zijn herwonnen geloofwaardigheid niet op het spel zetten. Voor zichzelf kon Koeman het evenmin maken om glashard te liegen over de latente belangstelling van Barcelona”, besluit Driessen.