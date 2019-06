Justin Kluivert: ‘Gelukkig is hij oud genoeg en heeft hij nu z‘n eigen telefoon’

Justin Kluivert woont sinds zijn overstap van Ajax naar AS Roma voor het eerst op zichzelf, ver weg van familie en vrienden. De aanvaller mist met name zijn broertje, de elfjarige Shane. De jongste telg van de Kluivert-familie speelt in de jeugdopleiding van Barcelona. “Shane zie ik natuurlijk minder, hij speelt bij Barcelona, gaat daar naar school en heeft daar zijn eigen leven”, somt Kluivert op.

“Of ik hem mis? Zeker weten, omdat ik hem weinig zie en we niet even wat kunnen doen. Maar gelukkig is hij oud genoeg, heeft hij nu z’n eigen telefoon en kunnen we in deze tijd facetimen en appen”, vertelt Kluivert maandag in De Telegraaf. Shane Kluivert speelde eerder in de jeugd van Ajax en Paris Saint-Germain. Bij laatstgenoemde club was vader Patrick Kluivert in het verleden als technisch directeur werkzaam.

“Hij heeft echt veel kwaliteiten voor zo’n jonge jongen”, verzekert Justin Kluivert. “Hij snapt het spelletje en heeft het in zich. Nu ik zelf wat ouder ben vind ik het mooi om te zien welke stappen hij onderneemt. Ik zal hem daarbij helpen met alles wat ik weet en heb meegemaakt, dat geldt ook voor mijn vader. Iets overgeven aan iemand van wie je houdt en die het zou kunnen redden. Dat is het allermooiste.”

Luisteren naar trainers en ouderen is volgens Kluivert de belangrijkste les die hij meegeeft. “Ik deed dat zelf ook niet altijd goed en dat heeft me deels wel gemaakt tot wie ik ben, maar nu ik terugkijk hebben ze altijd gelijk gehad. Ik had nog nooit meegemaakt wat de trainers wel al hadden meegemaakt. Ze weten wat nodig is en geven niet voor niets bepaalde dingen aan.”