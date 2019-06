Willem van Hanegem: ‘Om één moment van CL-finale moest ik hardop lachen’

Willem van Hanegem had meer verwacht van de Champions League-finale tussen Tottenham Hotspur en Liverpool (0-2), ook al wist hij naar eigen zeggen van tevoren dat grote finales nooit leuk zijn om naar te kijken. “Ik kan me voorstellen dat de spelers van Ajax zaterdag toch even moesten slikken toen ze Spurs zagen spelen”, stelt de trainer in ruste maandag in zijn column in het Algemeen Dagblad.

“Om één moment van de finale tussen Liverpool en Spurs moest ik hardop lachen”, verzekert Van Hanegem. Hij doelt op het moment dat Jürgen Klopp tussen zijn spelers stond en één van die voetballers hem de beker in zijn handen wilde duwen. “Klopp maakte van die gebaren dat de trofee voor de spelers was, niet voor de trainer. Hij duwde de beker weg. Wat een toneelspel”, verzucht de voormalog Oranje-international.

“Even daarvoor had ik hem het hele veld over zien gaan en het is dat ze het stadion in Madrid wilden sluiten, anders had hij nu nog voor dat vak staan juichen. Daar was van bescheidenheid niets te merken.” Van Hanegem stelt dat Klopp blij mag zijn, maar hij houdt niet van ‘dat overdreven gedoe’. “Al die assistenten van hem ook, met onze Pepijn Lijnders voorop. Altijd maar in beeld willen. Ik hoop dat die jongens niet gaan denken dat ze onmisbaar zijn, want hun rol is echt te verwaarlozen.”

Van Hanegem had in de finale wat meer tactische ideeën van Mauricio Pochettino verwacht. “Dele Alli was met afstand de slechtste speler op het veld, maar hij mocht gewoon heel erg lang blijven staan. Lucas Moura kwam echt te laat binnen de lijnen, bovendien bleek uit alles dat Harry Kane gewoon fysiek niet klaar was om te spelen. En Fernando Llorente mag dan niet mijn type speler zijn, hij heeft wel bewezen dat hij iets teweeg kan brengen als hij in het veld komt. Breng hem dan wat eerder in een wedstrijd.”