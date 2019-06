Maher kiest opnieuw met zijn hart en blijft actief in Eredivisie

De toekomst van Adam Maher ligt bij FC Utrecht, zo verzekert De Telegraaf in de nacht van zondag op maandag. Volgens de krant tekent de middenvelder op korte termijn een contract voor drie seizoenen in Stadion Galgenwaard. Hij komt transfervrij over van AZ en gaat zijn trainer John van den Brom achterna.

Maher stelde AZ vorige maand teleur met de mededeling dat hij zijn aflopende contract niet zou verlengen. De spelmaker keerde aan het begin van dit seizoen terug in Alkmaar en was nadien goed voor 2 doelpunten en 5 assists in totaal 29 officiële wedstrijden. Met zijn sterke spel zou Maher zich in de kijker hebben gespeeld bij meerdere clubs; volgens De Telegraaf waren Celtic, Blackburn Rovers en Vitesse daadwerkelijk concreet voor Maher.

Zijn naam werd ook gelinkt aan Feyenoord, maar Maher wilde eerst met Utrecht in gesprek, uit dankbaarheid voor het vertrouwen dat hij kreeg van Van den Brom bij AZ. Met zijn stap kiest de 25-jarige voormalig international van Oranje opnieuw met zijn hart, zo roept de krant in herinnering. "De middenvelder koos in 2018 al eens onverwacht voor FC Twente, omdat Gertjan Verbeek daar trainer was en toont nu zijn loyaliteit aan John van den Brom."

Maher werd opgeleid in Alkmaar, waarna PSV in 2013 vijf miljoen euro neertelde. Een doorslaand succes werd zijn dienstverband in Eindhoven niet en na een huurperiode bij het Turkse Osmanlispor vertrok hij in januari 2018 definitief naar Twente. Met de Tukkers degradeerde Maher uit de Eredivisie, waarna hij terugkeerde bij AZ. Met die club eindigde Maher afgelopen seizoen als vierde. Utrecht won de play-offs en plaatste zich net als AZ voor de tweede voorronde van de Europa League.