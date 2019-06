Mourinho selecteert drie Ajacieden en ‘koning’ Van Dijk in dreamteam

José Mourinho heeft zondag zijn droomelftal samengesteld van het afgelopen Champions League-seizoen. De clubloze manager kiest voor liefst zes spelers van Liverpool, dat de prestigieuze prijs zaterdagavond op zijn naam schreef. Ajax is met drie spelers vertegenwoordigd in de denkbeeldige ploeg die Mourinho voor RT heeft samengesteld.

Verrassend genoeg heeft Cristiano Ronaldo, met wie Mourinho samenwerkte bij Real Madrid, geen plek. De oefenmeester zegt enkel voor spelers te kiezen die in de halve finales stonden. "Sommige spelers hebben fantastische dingen laten zien, maar het lijkt me eerlijk om alleen spelers te kiezen die in de halve finale stonden", geeft hij aan. Voorin is wel plek voor Lionel Messi, die met Barcelona in de halve finale sneuvelde tegen Liverpool. "Ondanks de teleurstellende returnwedstrijd op Anfield kies ik voor Messi. Geen Ronaldo, ondanks de geweldige comeback tegen Atlético Madrid."

Het dreamteam van José Mourinho van het afgelopen Champions League-seizoen.

"Hij stond niet in de halve finales en Messi wel. Hij deed het geweldig in de eerste wedstrijd tegen Liverpool", stipt Mourinho aan. De Portugees kiest achterin voor een Nederlands duo: Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt. "Van Dijk is een koning met een grote persoonlijkheid. Positioneel is hij een absolute topspeler", vindt Mourinho. "De Ligt is heel jong, maar een uitstekende aanvoerder voor Ajax. Hij heeft geweldige wedstrijden gespeeld en belangrijke doelpunten gemaakt. Hij hoort bij de beste spelers van dit Champions League-seizoen.''

Op het middenveld ruimt Mourinho een plek in voor twee Ajacieden. "Ik ga voor Frenkie de Jong en Donny van de Beek van Ajax. Dat zijn ook jonge spelers, die een mooie toekomst voor zich hebben. In de uitwedstrijden tegen Real Madrid en Juventus hebben ze laten zien over karakter te beschikken", aldus de trainer. De overige spelers in zijn elftal zijn Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, Christian Eriksen, Mohamed Salah en Sadio Mané. Eriksen is de enige afgevaardigde van verliezend finalist Tottenham Hotspur.