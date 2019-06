Frankrijk wint met sterren en maakt zich zorgen om Kylian Mbappé

Frankrijk heeft zondagavond een probleemloze oefenzege geboekt op Bolivia. In het Stade de la Beaujoire van Nantes won de ploeg van Didier Deschamps met 2-0, dankzij doelpunten van Thomas Lemar en Antoine Griezmann. Het was voor de regerend wereldkampioen de laatste test voor de EK-kwalificatieduels met Turkije en Andorra van respectievelijk zaterdag 8 en dinsdag 11 juni. Bolivia werkt ondertussen toe naar de Copa América

Het uitvallen van Kylian Mbappé was de enige tegenvaller voor Frankrijk in de eerste 45 minuten. De aanvaller kwam vlak voor rust in botsing met Raúl Castro en ging naar het gras. Hij werd behandeld door de fysiotherapeuten van Frankrijk, maar bleef in de pauze achter in de kleedkamer. Mbappé was een van de 'grote namen' in de opstelling van Deschamps: de bondscoach koos ervoor om geen beroep te doen op een B-team en stelde ook spelers als Antoine Griezmann en Paul Pogba op.

Al in de vijfde minuut van de wedstrijd kwamen les Bleus op voorsprong. Lemar controleerde een pass van Griezmann in het strafschopgebied van de tegenstander en tikte de bal fraai over doelman Carlos Lampe heen. Na een kwartier haalde Castro een bal van de lijn die via de schouder van Samuel Umtiti in het doel leek te verdwijnen. De 2-0 kwam er na 42 minuten alsnog: Lemar verzond een corner richting de eerste paal en de bal werd niet voldoende weggewerkt. In de tweede instantie kwam de bal bij Griezmann, die op de juiste plek stond om af te ronden.

In de tweede helft kwam de voorsprong zelden in gevaar. Frankrijk bleef domineren, maar Lampe was in topvorm en verrichtte liefst acht reddingen in de gehele wedstrijd. Hij voorkwam kort na de onderbreking doelpunten van Wissam Ben Yedder, de vervanger van Mbappé, en van Lemar. Aan de overzijde moest Alphonse Aréola eenmaal serieus ingrijpen, terwijl Leonel Justiniano na een uur te weinig deed met een goede kans. Bolivia bereidt zich voor op het toernooi om de Copa América en treft Brazilië, Peru en Venezuela deze maand in de groepsfase.