‘Assistent Ancelotti, Benítez, Mourinho, Hiddink en Conte promoveert eindelijk’

Chelsea overweegt om Steve Holland te benaderen voor de functie van manager, zo schrijft de Daily Mail zondagavond. De huidige assistent-bondscoach van Engeland was jarenlang onderdeel van de technische staf bij the Blues en is vooral daarom in beeld als opvolger van Maurizio Sarri. De huidige manager van de Londenaren vertrekt deze week waarschijnlijk naar Juventus.

Chelsea verwacht een problematische zomer. Eden Hazard staat op het punt staat om naar Real Madrid te vertrekken, terwijl de kersverse Europa League-winnaar vanwege het opgelegde transferverbod geen vervanger mag aantrekken. In januari bereikte de club een akkoord met Borussia Dortmund over de overgang van Christian Pulisic, maar bij die ene aankoop zal het voorlopig blijven. Daarom zal Chelsea komend seizoen afhankelijk zijn van de spelers die het al binnen de gelederen heeft.

Holland is door zijn jarenlange dienstverband bij de club goed op de hoogte van de talenten van Chelsea, inclusief de spelers die afgelopen seizoen door de club waren uitgeleend. De verwachting is dat Callum Hudson-Odoi, die op het punt staat een nieuw contract te ondertekenen, een belangrijkere rol gaat krijgen. Verder rekent de club voor volgend seizoen ook op Tammy Abraham, Reece James, Mason Mount en Fikayo Tomori, die allen terugkeren van een verhuurperiode.

Holland is momenteel de assistent van Gareth Southgate bij het nationale elftal van Engeland. De oud-voetballer wordt geroemd om zijn tactische inbreng, die de Engelsen hielp naar de halve finale op het WK en naar minstens de halve finale in de Nations League. Eerder werkte Holland zeven jaar als assistent-manager bij Chelsea, onder meer aan de zijde van Carlo Ancelotti, Rafael Benítez, José Mourinho, Guus Hiddink en Antonio Conte.