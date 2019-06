Delen van naaktfoto's via Instagram kan Neymar duur komen te staan

De Braziliaanse autoriteiten hebben een onderzoek gestart naar Neymar voor het onthullen van intieme foto's van de vrouw die hem beschuldigt van verkrachting, zo meldt O Globo zondagavond. De stervoetballer van Paris Saint-Germain hoopte met het vrijgeven van de afbeeldingen zijn onschuld aan te tonen, maar zou zich daarmee weleens dieper in de problemen genesteld kunnen hebben. Op het delen van naaktportretten zonder toestemming van het slachtoffer staat in Brazilië namelijk één tot vijf jaar gevangenisstraf, zo klinkt het.

Zaterdagavond kwam naar buiten dat een nog onbekende vrouw aangifte van verkrachting heeft gedaan tegen Neymar. Het incident zou op 15 mei plaats hebben gevonden in hotel Sofitel Paris Arc de Triomphe in Parijs, nadat het duo elkaar had leren kennen via Instagram. Neymar zou zich in het hotel agressief hebben gedragen en tegen de wil van de Braziliaanse vrouw seks met haar hebben gehad. Op 17 mei zou de vrouw zijn teruggekeerd naar Brazilië. Ze durfde aanvankelijk niet naar buiten te komen met het verhaal, maar besloot dat vrijdag alsnog te doen.

Neymar kwam direct met een tegenreactie, waarin hij de verkrachting ontkent en stelt dat sprake is van een vooropgezet plan om hem af te kunnen persen. Om zijn ontkenning kracht bij te zetten deelde hij een lange video op Instagram, waarin hij onder andere WhatsApp-gesprekken met de vrouw deelt. Daarbij deelde de aanvaller van PSG ook naaktfoto's van de vrouw, die ze zelf had doorgestuurd. "Vanwege de afpersing, ben ik nu genoodzaakt om mijn leven nu te delen. Ik hoop dat de onderzoekers deze berichten zullen lezen en kunnen concluderen wat er is gebeurd", aldus de Braziliaan.