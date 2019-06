Daily Mirror zet twee Nederlanders in vernieuwd elftal van Manchester United

Manchester United staat voor een enorme spelersrenovatie, zo verwacht de Daily Mirror. Manager Ole Gunnar Solksjaer krijgt komende zomer een ruim budget krijgt om 'het dode hout uit zijn team te werken en nieuw talent te halen', zo klinkt het. Volgens de Engelse tabloid doet de nummer zes van het afgelopen Premier League-seizoen er goed aan om in ieder geval Matthijs de Ligt en Jasper Cillessen aan te trekken.

Ajax-verdediger De Ligt geldt als de absolute 'droomaanwinst' van Manchester United. "De verdediger staat op de radar van iedere topclub en het binnenhalen van de jongeling zou dan ook een knappe prestatie zijn", aldus de krant. "Barcelona lijkt favoriet te zijn in de strijd om De Ligt, maar als United erin slaagt om de Nederlander binnen te halen, zijn de problemen in de verdediging van de club voor de komende jaren opgelost."

De mogelijke opstelling van Manchester United voor volgend seizoen

David de Gea staat op de nominatie om komende zomer te vertrekken bij United. De Spaanse doelman zal volgens het medium een 'groot gat' achter zich laten, dat mogelijk gevuld kan worden door Cillessen, die wil vertrekken bij Barcelona. "Maar alleen als Barcelona zijn vraagprijs laat zakken", voegt de Daily Mirror toe. Overigens krijgt Solksjaer in ieder geval een 'werkbaar budget', maar als Paul Pogba, Romelu Lukaku en Alexis Sánchez ook nog zouden vertrekken, mag de oefenmeester ook dat geld herinvesteren in zijn elftal.

Dat zou gestoken kunnen worden in nieuwe middenvelders en aanvallers, want de Daily Mirror ziet Luke Shaw, Victor Lindelöf, Diogo Dalot ook volgend seizoen als basisspeler. Op het middenveld voorziet de krant een verdedigend blok bestaande uit Declan Rice van West Ham United en Adrien Rabiot, die transfervrij mag vertrekken bij Paris Saint-Germain en reeds nadenkt over een contractvoorstel van Manchester United.

Voor aanvallende versterkingen kan United naar Portugal, waar João Félix dit seizoen bij Benfica grote indruk achterliet. The Red Devils zouden een van de favorieten zijn om het negentienjarige 'wonderkind' binnen te halen. Verder zou Bruno Fernandes van Sporting Portugal een 'slimme zomeraankoop' zijn, net als Swansea City-jongeling Daniel James. Het genoemde trio zou een aanval kunnen vormen met in de punt Marcus Rashford, die een steunpilaar in het team van Solksjaer lijkt.