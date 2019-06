Ronaldo probeert via FaceTime grote transfer te regelen bij Juventus

Achter de toekomst van James Rodríguez blijft voorlopig een vraagteken staan. De aanvallende middenvelder speelde de afgelopen twee seizoenen op huurbasis bij Bayern München, maar het begint er steeds meer op te lijken dat der Rekordmeister niet van plan is om de koopclausule van 42 miljoen euro in de huurovereenkomst met Real Madrid te lichten. Zondag wordt James hevig in verband gebracht met clubs uit de Serie A.

Marca claimde al dat Napoli de beste papieren heeft om James deze zomer vast te leggen; zaakwaarnemer Jorge Mendes zou al contact hebben gehad met trainer Carlo Ancelotti over een transfer. Volgens BILD behoort echter ook een overstap naar Juventus tot de mogelijkheden. De grootste krant van Duitsland meldt zondagavond dat Cristiano Ronaldo probeert om zijn voormalig ploeggenoot te verleiden tot een transfer naar Turijn.

Ronaldo zou meerdere keren met James hebben gesproken via FaceTime. De Portugees maakte in de gesprekken zijn wens kenbaar om weer samen op het veld te staan, zo klinkt het. Ronaldo en James speelden tussen 2014 en 2017 samen bij Real Madrid. De Colombiaan keert deze zomer in principe terug in het Santiago Bernabéu, na het aflopen van zijn verhuurperiode bij Bayern, maar in Madrid lijkt ook geen plek voor hem. Zodoende ligt een transfer in het verschiet, ondanks een doorlopend contract tot medio 2021.

Ronaldo en James zijn niet alleen goed bevriend, ze hebben met Mendes ook dezelfde zaakwaarnemer. De 'lijntjes' zijn dus kort, maar het is onduidelijk of de clubleiding van Juventus ook werk wil maken van de komst van de spelmaker. Als hij naar Napoli zou gaan, kan James weer samenwerken met zijn voormalige trainer Ancelotti. Eerder op de zondag meldde The Times nog dat Real Madrid bereid is om James, Keylor Navas en Gareth Bale naar Manchester United te sturen in ruil voor de komst van Paul Pogba.