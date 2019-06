Oranje-internationals lachen om geruchten over Ajax: ‘Ze maken grapjes’

Steven Bergwijn wil nog geen knopen doorhakken over zijn toekomst. De aanvaller van PSV bereidt zich met de selectie van het Nederlands elftal voor op het finaletoernooi van de Nations League en vertelt aan FOX Sports dat zijn focus op dat toernooi ligt. Wel geeft Bergwijn toe dat hij met bondscoach Ronald Koeman van gedachten is gewisseld over een eventuele transfer.

"Ik heb met de bondscoach gesproken over wat het beste voor mij is, wat voor vervolgstap ik kan zetten", beaamt Bergwijn vanuit het Portugese Lagos, waar Oranje toewerkt naar de halvefinalewedstrijd tegen Engeland van donderdag. "Ik ga er na de Nations League over nadenken en zie wel wat er op mijn pad komt. Ik weet het nog niet. Zolang ik hier ben, moet ik me hier focussen. De rest zien we daarna wel."

Bergwijn wordt in verband gebracht met onder meer Ajax, Tottenham Hotspur en Internazionale. Hij beseft dat hij zich de komende week nog nadrukkelijker in de kijker kan spelen. "Als je het hier goed doet, zullen er sowieso meer deuren opengaan. Maar ik moet me gewoon hierop focussen en dan zien we wel wat er gaat gebeuren", benadrukt de 21-jarige buitenspeler.

Volgens de vijfvoudig international van Oranje zijn alle opties open, waaronder een transfer naar Ajax. Zijn mede-internationals vermaken zich kostelijk met de geruchten over een transfer naar de grote concurrent. "Je hebt wel jongens die er grapjes over maken, maar ik ga na de Nations League rustig kijken wat het beste voor mij is. Als er niets voorbij komt waar ik een goed gevoel bij heb, dan zou ik zeker nog een seizoen bij PSV kunnen blijven."