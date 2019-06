Koeman beëindigt speculaties over Barcelona: ‘Dan is dat niet het moment’

Ronald Koeman wordt steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een terugkeer bij Barcelona. De positie van Ernesto Valverde is namelijk steeds vaker onderwerp van gesprek in de Spaanse media. Een tussentijds vertrek bij Oranje is echter geen optie, zo laat de bondscoach zondag weten aan de NOS. “Ik heb me geconformeerd aan de KNVB.”

“Als je na een seizoen nog een jaar te gaan hebt naar het EK, dan is dat niet het moment. Wat mij betreft kan er een dikke streep onder de speculaties”, voegt de oud-verdediger van de Catalaanse topclub daaraan toe. Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu liet onlangs al weten dat Koeman en Ajax-trainer Erik ten Hag niet in beeld zijn als mogelijke opvolgers van Valverde.

Koeman is ervaren genoeg om te weten dat elk woord uit zijn mond tot speculaties kan leiden. “Ieder woord, en dat is de reden dat ik er niets over wilde zeggen, en hoe ik ook reageer: er zullen altijd mensen zijn die zeggen: als ze komen, gaat-ie toch. Media gaan daarmee aan de haal. Dat is hun goed recht. Ik weet hoe ik dit heb afgesproken met de KNVB. Dat lijkt me voldoende.”

De 55-jarige oefenmeester zegt 'weleens moe te worden' van het feit dat hij zo vaak in een adem wordt genoemd met de kampioen van Spanje. “Dat zijn speculaties. Ik kreeg al bij mijn presentatie (als bondscoach van Oranje, red.) vragen: als dit, als dat... Dat is niet zo.” Zijn huidige contract met de Nederlandse voetbalbond loopt door tot medio 2022.

Koeman bereidt zich met zijn elftal voor op de Final Four van de Nations League. Engeland is 6 juni de tegenstander in de halve finale. Bij winst volgt een finaleduel met Portugal of Zwitserland, bij verlies een troostfinale tegen een van deze landen. Oranje hervat in september de kwalificatiereeks van het EK met een uitwedstrijd tegen Duitsland. Die Mannschaft won de eerdere ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA met 2-3.