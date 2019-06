Stengs op reis samen met Eredivisie-arbiter; Veldwijk geniet in Huis ter Duin

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

AZ-aanvaller Calvin Stengs en Eredivisie-scheidsrechter Joey Kooij waren afgelopen weekend samen op bezoek in Atlanta bij Frank de Boer. Stengs en Kooij hebben beiden een relatie met een van de dochters van De Boer en bekeken samen met aanhang in het Mercedes-Benz Stadium de wedstrijd tussen Atalanta en Chicago Fire. Het elftal van De Boer won uiteindelijk met 2-0, dankzij twee doelpunten van Josef Martínez (swipe naar rechts!).





Lars Veldwijk is inmiddels naar Zuid-Afrika vertrokken om zich met Bafana Bafana voor te bereiden op de Afrika Cup van deze zomer in Egypte. De aanvalsleider van Sparta Rotterdam bracht zijn laatste dagen voor vertrek met partner Monica Geuze door in het Grand Hotel Huis ter Duin.





Michel Vlap vierde afgelopen zondag zijn 22ste verjaardag. De middenvelder van sc Heerenveen deed dat op Curaçao in het bijzijn van vrienden, familie én enkele collega-voetballers, waaronder Giovanni Troupée (het afgelopen seizoen door FC Utrecht verhuurd aan ADO Den Haag) en Mauro Savastano (AZ).





Uiteraard genoot men bij Liverpool optimaal na van de Champions League-winst van afgelopen zaterdag ten koste van Tottenham Hotspur (0-2). Aanvoerder Jordan Henderson zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat de Cup met de Grote Oren veilig vanuit Madrid naar Engeland werd vervoerd.





Overigens bood Henderson ook andere spelers van Liverpool nog de gelegenheid om de poseren met de trofee.





Tal van grote namen uit de voetballerij waren zaterdagavond aanwezig bij de Champions League-finale in het Wanda Metropolitano. Zo liep oud-international Mario Melchiot onder meer Robbie Keane en Sami Hyypiä tegen het lijf (swipe naar rechts!).





Voormalig Gouden Bal-winnaar Kaká bekeek de finale samen met Alessandro Del Piero en Luís Figo.





Orlando Engelaar, oud-middenvelder van onder meer FC Twente en PSV, vermaakte zich het afgelopen weekend ogenschijnlijk prima op het Amsterdam Open Air Festival (swipe naar rechts!).





Leroy Fer vertoefde de afgelopen dagen in New York. De middenvelder, die over een maand officieel uit zijn contract loopt bij Swansea City en zodoende transfervrij zal vertrekken, laat via Instagram weten het uitstekend naar zijn zin te hebben gehad in The Big Apple (swipe naar rechts!).