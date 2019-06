John Achterberg: ‘Voor hem is het ’f**king great‘, dat is nou eenmaal zo’

Alisson Becker verrichtte enkele goede reddingen in de Champions League-finale tegen Tottenham Hotspur, met name in de tweede helft. Mede dankzij de inspanningen van de Braziliaanse doelman wist Liverpool uiteindelijk met 0-2 te winnen. Volgens keeperstrainer John Achterberg is het f**king great dat Becker na afloop een winnaarsmedaille kreeg omgehangen.

Het goede optreden van zaterdagavond staat in schril contrast met de blunders die Lorius Karius een jaar geleden beging. De Duitse sluitpost, inmiddels actief voor Besiktas, maakte twee grote fouten in de finale van het miljardenbal tegen Real Madrid (3-1 nederlaag). “Dat is voetbal”, concludeert Achterberg in gesprek met The Independent. “Voor Karius is het bittere pil en voor Becker is het f**king great. Dat is nou eenmaal zo.”

De assistent van Jürgen Klopp vindt dat Becker momenteel tot de beste keepers ter wereld behoort. “Er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering, maar afgelopen seizoen heeft hij echt weergaloze dingen laten zien. Zo ook in de finale. Alisson moet echter blijven vechten voor zijn reputatie, zodat steeds meer mensen zien wat voor een goede doelman het is. Hij heeft een recordaantal clean sheets (21 in de Premier League afgelopen seizoen, red.) op zijn naam staan. Wat valt er nog meer te zeggen?”

“We hebben heel veel geld neergelegd voor Alisson, maar door het veroveren van de Champions League is hij dat bedrag meer dan waard. Het hele elftal was overigens in bloedvorm afgelopen seizoen”, zo besluit Achterberg. Liverpool maakte vorig jaar zomer 72,5 miljoen euro over naar AS Roma. Becker werd daarmee in een klap de duurste doelman ooit. Zijn verbintenis op Anfield loopt door tot medio 2024.