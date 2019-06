Verrassende overstap James Rodríguez lijkt bekend

Zijn zaakwaarnemer heeft reeds contact gehad met trainer Carlo Ancelotti, terwijl Zinédine Zidane akkoord is met een vertrek.

Besiktas aast op Nikola Vlasic. Everton staat open voor onderhandelingen met de Turkse topclub over de aanvallende middenvelder, die afgelopen jaar werd verhuurd aan CSKA Moskou. (Liverpool Echo)

Edin Dzeko verruilt AS Roma voor een tweejarige deal met Internazionale, dat 13,5 miljoen euro betaalt voor de Bosnische aanvaller. Daarnaast biedt de club van trainer Antonio Conte hem een jaarsalaris van vier miljoen euro. (Sport Mediaset)