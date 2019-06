Streaker Champions League-finale legt plan uit tijdens maaltijd bij McDonald's

De Champions League-finale tussen Tottenham Hotspur en Liverpool werd in de eerste helft onderbroken door een streaker die half naakt het veld van het Wanda Metropolitano betrad. De blonde dame kon echter al snel in de kraag worden gevat door oplettende stewards. Het blijkt te gaan om een stunt van Vitaly Zdorovetskiy, een Russisch-Amerikaanse YouTuber die al vaker sportwedstrijden wist te verstoren door middel van opmerkelijke stunts.

Zdorovetskiy stuurde dit keer zijn vriendin, die luistert naar de naam Kinsey Wolanski, het veld op. Zij droeg een shirt met de tekst ‘Vitaly Uncensored’ daarop. Dit als verwijzing naar de nieuwe website van de bekende internetter, nadat zijn YouTube-kanaal definitief uit de lucht was gehaald. Op het Instagram-account van Wolanski is te zien dat ze zich kort voor de streakersactie tussen supporters van Liverpool begaf. Ze schrijft dat ze haar telefoon aan de man naast haar gaf en zich vervolgens richting het veld begaf.

Zdorovetskiy was ook aanwezig bij de eindstrijd in Madrid, zo blijkt uit een post op hetzelfde social media-kanaal. Hij zorgde echter wel voor een goede vermomming om de beveiligers in het stadion te slim af te zijn. Zijn vriendin werd na de stunt afgevoerd en moest enkele uren in een cel doorbrengen. Via Instagram liet Wolanski weten dat ze weer was vrijgelaten uit de gevangenis, al is het onduidelijk hoe lang ze in de cel heeft gezeten.

Later legde Wolanski via hetzelfde medium, terwijl ze een broodje bij de McDonald’s at, uit dat op 'Vitaly Uncensored' video's met 'pranks with topless girls' te zien zullen zijn. Het is niet duidelijk of er een aanklacht tegen Wolanski is ingediend. Het duo werd enkele uren na de finale herenigd op een andere locatie in de Spaanse hoofdstad.